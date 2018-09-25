Сила танца: Впечатляющие снимки с показа Christian Dior весна-лето 2019



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Christian Dior весна-лето 2019

Неделя моды в Париже стартовала масштабно - ее открыло шоу модного Дома Christian Dior

Оно прошло не в музее Родена, а на территории ипподрома Лоншан. За две недели команда Александра де Бетака выстроила здесь павильон размером в 1000 квадратных метров, превратив подиум в танцевальный зал.

Именно танцам Мария Грация Кьюри посвятила новую коллекцию, а ее музами стали выдающиеся танцовщицы - Лои Фуллер, Айседора Дункан, Пина Бауш и Марта Грэм. Каждая из этих женщин с помощью танца говорила о свободе, о ней уже на языке моды сегодня говорила и Кьюри.

Ее первым шагом стало избавление от корсетов, которые за последние несколько сезонов уже успели стать визитными карточками Christian Dior. Итальянка сделала основой коллекции повседневные платья, которые не стесняют движений, а вместо сложных фактур выбрала эластичный джерси.

«Платья из шелкового джерси впервые появились на подиуме Christian Dior, - рассказывает Кьюри. - И они отлично иллюстрируют потребности современных женщин, которые находятся в постоянном движении. Одежда сегодня не должна нам мешать и сковывать, а должна стать нашим продолжением».

Силуэты при этом дизайнер оставила привычные - new look 1950-х сохраняет свое влияние на эстетику бренда, но при этом постоянно эволюционирует.

Джерело: vogue.ua