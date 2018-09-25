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    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine

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    Comic Con Ukraine - В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    Comic Con Ukraine

    Сотни фанатов комиксов, мультфильмов и компьютерных игр соревновались в конкурсе косплея на арт-заводе «Платформа»

    В Киеве на территории арт-завода «Платформа» прошел двухдневный украинский фестиваль современной поп-культуры Comic Con Ukraine, прототипом для которого стал всемирно известный конвент Comic Con, который регулярно проходит в разных столицах мира и не теряет своей популярности на протяжении полувека.

    Этот фестиваль стал самым масштабным из тех, которые проводили в Украине. Отметим, что в первый день мероприятие посетило больше 10 тыс. человек, а на сцену вышло около 600 косплееров, которые соревновались за 100 тыс. грн.

    В соцсетях опубликованы фотографии, на которых участники фестиваля предстали в образах персонажей компьютерных игр, фильмов, литературы, комиксов, аниме и манги.

    Организаторы позаботились, чтобы каждый нашел себе развлечение по вкусу – в программе было танцевальное шоу, лекции, тематическая ярмарка, игровые зоны для детей и взрослых и многое другое.

    Одной из главных площадок стала сцена, на которой сотни косплееров соревновались за звание лучшего. В качестве звездного гостя на фестиваль приехал Джон Рис-Дэвис, исполнитель роли гнома Гимли в фильмах Питера Джексона по роману Дж. Р.Р. Толкина «Властелин колец».

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    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine
    В Киеве прошел украинский фестиваль поп-культуры Comic Con Ukraine

    Последователи поп-культуры ответственно подошли к выбору костюма и созданию образов, поэтому большинство героев были узнаваемы.

    Джерело: bykvu.com

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