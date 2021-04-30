Правительство Нидерландов окончательно разрешили зрителей на «Евровидении»

Зрители должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус не старше 24 часов

Правительство Нидерландов окончательно разрешило присутствие зрителей на музыкальном конкурсе «Евровидение», который пройдет в Роттердаме. Об этом сообщает газета De Telegraaf.

По информации издания, билеты на репетиции, полуфиналы и финал конкурса начнут продавать 8 мая. При этом зрители должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус не старше 24 часов. Всего в зал допустят не более 3,5 тысячи зрителей.

О том, что зрителям разрешат присутствовать на «Евровидении» в рамках эксперимента, сообщалось в начале апреля. Однако тогда допускалась возможная отмена этих послаблений при ухудшении эпидемиологической обстановки. Также отмечалось, что на мероприятие приглашают только жителей Нидерландов.

Конкурс «Евровидение» пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

.