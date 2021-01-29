Модель палестинского происхождения вышла на подиум в прозрачном наряде и вызвала ажиотаж (фото)

Поклонники оценили внешний вид знаменитости

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, приняла участие в показе итальянского модного дома Fendi и продемонстрировала откровенный наряд. Серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

Мероприятие состоялось в среду, 27 января, во время недели моды в Париже. 24-летняя манекенщица вышла на подиум в длинном вечернем платье из полупрозрачной ткани серого цвета, через которую просвечивается грудь. Кроме того, наряд оформлен каплевидным вырезом в зоне декольте.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях под постом. «Королева», «Как всегда очаровательна», «Ты идеальная», «Безумно красиво», «Как же радостно вновь увидеть тебя на подиуме!» — высказывались они.

Ранее «Скотч» сообщал, что снимки топлес испортили карьеру известной спортсменке.

При этом работодатели девушки не указали, какие именно съемки стали препятствием в ее карьере. Она предположила, что это могла быть ее фотосессия для журнала Playboy или мужского календаря, где она позировала топлес.