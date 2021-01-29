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    Жизнь

    Известная украинская телеведущая подхватила коронавирус в США

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    Телеведущая Наталья Мосейчук - Известная украинская телеведущая подхватила коронавирус в США
    Телеведущая Наталья Мосейчук

    Звезда поделилась впечатлениями

    Телеведущая Наталья Мосейчук сообщила поклонникам неутешительную новость. Звезда подхватила коронавирус. Об этом Мосейчук рассказала в эфире политического шоу. Несмотря на Covid-19 Мосейчук все же провела эфир программы, правда, удаленно.

    Говоря о своих впечатлениях от командировки в Соединенные Штаты, Наталья Мосейчук поделилась, что привезла оттуда коронавирус. Как рассказала ведущая, она впервые побывала в Америке и Вашингтоне.

    «Хочется сказать о единстве. Это то, о чем сейчас очень сильно думают США, это мои впечатления, ну, кроме Covid -19, то, что я привезла из вашингтонской командировки. У меня вполне американский штамп. Но я не горжусь этим абсолютно», - сказала Наталья.

    Ранее «Скотч» сообщал, что  82-летний Энтони Хопкинс сделал прививку от коронавируса

    На странице в Instagram 82-летний голливудский актер поделился видеозаписью вакцинации. На нем видно, как знаменитость сидит в авто, пока врач вводит в плечо вакцину от коронавируса.

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    Теги: знаменитости актер телеведущая коронавирус
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