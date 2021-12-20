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    Тина Кароль рассказала, что о ней говорят одноклассники сына

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    Тина Кароль рассказала, что сын уже выше и тяжелее ее - Тина Кароль рассказала, что о ней говорят одноклассники сына

    Тина Кароль рассказала, что сын уже выше и тяжелее ее

    Фото: скрншот из видео программы «Светская жизнь»

    Певица призналась, что ей приятно слышать хорошие отзывы о своей внешности

    В ноябре сын Тины Кароль Вениамин отмечал день рождения – ему исполнилось 13 лет. В этот день певица прилетела в Лондон, где учится мальчик, и провели с ним праздник.

    А в программе «Світське життя» Тина рассказала, что подарила имениннику на день рождения.

    Так, по словам Тины, подарок Вениамин сам заказал.

    «От меня лично он заказывал Game Station, я ему ее подарила, потому что он хорошо учится», – призналась знаменитость.

    Кроме того, Кароль рассказала, что у Вени появилось новое хобби – мальчик начал заниматься дзюдо:

    «Он, кстати, уже выше меня стал, и весит уже больше, чем я. Я очень радуюсь этому, говорю: «Наконец-то я буду меньше тебя, я хочу сестричкой быть». А он: «Я вижу, ты сейчас блонда, ты это сделала специально, чтобы быть еще младше. И так все в школе говорят, что у меня слишком молодая мама». Говорят: «Чего она такая молодая? Ей 16?».

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    Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

    Ранее, так, на новогодние праздники мальчик прилетел к маме из Великобритании, где живет и учится. О радостном событии Тина рассказала в Instagram. Она поделилась кадром, на котором предстает без макияжа улыбающейся, а рядом позирует 13-летний Веня.

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    Теги: Тина Кароль певица праздник
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    Тина Кароль рассказала, что о ней говорят одноклассники сына