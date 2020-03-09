Прикрылась кокосами: украинская рэп-дива Alyona Alyona обнажилась в басейне (фото)



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instagram.com/alyona.alyona.official Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Звезда взбудоражила поклонников откровенным снимком

Известная украинская рэперша Alyona Alyona показала новые фото с отдыха на Бали. В своем Инстаграме девушка опубликовала снимки, на которых позирует без косметики и одежды, прикрыв грудь кокосами. Снимки зведа опубликовала в честь дня женщин, подкрепив их жизнеутверждающим словами.

«Ты - сильная, ты - умный, ты - креативная, ты - независимая! В тебе прекрасное все! Все, что ты делаешь, сделанное с любовью! Ты - замечательная мама, сестра, жена, подруга, ты - уникальна. Любой всегда собой, люби себя и сей добро», - написала под снимками рэперша.

Поклонники достаточно высоко оценили снимки звезды и ее открытость.

«Алена, спасибо, что ты есть», «Аленка, такая женственная», «Невероятная», - писали в комментариях подписчики исполнительницы.