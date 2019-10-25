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    Шоу-биз

    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением

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    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением

    Наследник престола считает, что поведение детей бросает тень на его репутацию

    70-летний принц Уэльский очень расстроен поведением своих сыновей, которые открыто заявили о своих напряженных отношениях. Но самое большое огорчение его слова могли бы доставить принцессе Диане. По словам инсайдера, она завещала сыновьям заботиться друг о друге.

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    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением
    Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением

    Некоторые британцы винят во вражде знаменитых братьев многие винят именного того, кто их воспитал. Поэтому отец Уильяма и Гарри зол из-за конфликта своих сыновей. Он считает, что это подрывает его международную работу и вредит репутации.

    «Принц Чарльз пришел в бешенство от того, что ссора между принцем Гарри и королевской семьей полностью подорвала работу, которую он проводит за рубежом», – приводит слова королевского источника издание The Sun .

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