Принц Гарри испугал отца откровенным заявлением



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Наследник престола считает, что поведение детей бросает тень на его репутацию

70-летний принц Уэльский очень расстроен поведением своих сыновей, которые открыто заявили о своих напряженных отношениях. Но самое большое огорчение его слова могли бы доставить принцессе Диане. По словам инсайдера, она завещала сыновьям заботиться друг о друге.

Некоторые британцы винят во вражде знаменитых братьев многие винят именного того, кто их воспитал. Поэтому отец Уильяма и Гарри зол из-за конфликта своих сыновей. Он считает, что это подрывает его международную работу и вредит репутации.

«Принц Чарльз пришел в бешенство от того, что ссора между принцем Гарри и королевской семьей полностью подорвала работу, которую он проводит за рубежом», – приводит слова королевского источника издание The Sun .