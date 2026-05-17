Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та спровокував критику

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк на концерті у Києві
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

На концерт «Бумбоксу» прийшли тисячі глядачів

У суботу, 16 травня, у Києві відбувся концерт відомого українського гурту «Бумбокс». Це був перший сольний виступ колективу з початку повномасштабного вторгнення. Гурт зібрав тисячі глядачів у столиці, що стало темою для різних обговорень у мережі. Про це розповідає «Главком».

Що відомо про масштабний концерт «Бумбоксу» в Києві

Фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк під час концерту у Києві
Фронтмен гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк під час концерту у Києві
фото: Іnstagram.com/boomboxfamily

«Бумбокс» відіграв перший сольний концерт у Києві, ще один виступ запланований на 17 травня. 16 травня гурт зіграв на території одного з найбільших торгово-розважальних центрів Києві – Blockbuster Mall. Всю площу зайняли тисячі глядачів, а фото та відео натовпу фанатів гурту розлетілися мережею.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Врешті українці розкритикували концерт через масове скупчення людей, пояснюючи своє незадоволення тим, що такі заходи мають потенційну небезпеку під час війни.

  • «По відчуттях, половина Києва зібралась на перший за 4 роки концерт «Бумбоксу».
«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та спровокував критику фото 1
фото: скриншот Threads
  • «Я чесно в шоці. Вчорашній концерт «Бумбоксу» в Києві. Такі заходи мають підвищену небезпеку й у мирний час. Згадайте, скільки було прикладів масової загибелі людей на стадіонах та концертах через тисняву, коли люди тікали від зливи чи просто ломилися на вихід. А тут збирають десятки тисяч людей на фоні щотижневих прильотів по Києву».
«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та спровокував критику фото 2
фото: скриншот Threads

Користувачі також були обурені тим, що попри небезпеку скупчення людей та заборону масових заходів концерт відбувся. На тлі цього в мережі згадали й про вибори в країні, які відклали на час воєнного стану.

  • «Концерт «Бумбоксу» в Києві 16.05.26. У випадку повітряної тривоги, як би ці люди евакуювалися? Тоді, можливо, організатори домовились про безпеку, як на параді».
«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та спровокував критику фото 3
фото: скриншот Threads
  • «Концерти групи «Бумбокс» у Києві. Але вибори проводити не можна через великі скупчення людей – це інше, ви нічого не розумієте».
«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та спровокував критику фото 4
фото: скриншот Threads

До слова, у ст. 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» йдеться про заборону проведення президентських виборів та масових заходів.

Як українці реагували на організацію концерту «Бумбоксу»

Концерт гурту «Бумбокс» у Києві 16 травня
Концерт гурту «Бумбокс» у Києві 16 травня
фото: Іnstagram.com/boomboxfamily

Глядачі концерту «Бумбоксу» були обурені не лише масовим скупченням людей. Зокрема, вони висловлювали в соцмережі Threads невдоволення високими цінами у фудзоні, курінням серед натовпу, проблемами зі звуком, а також затримкою концерту:

  • «Найголовніше – звук неймовірно жахливий. 25 хвилин – тривалість мого перебування там. Анонсовано вхід о 16:00, початок був о 19:00. Якась незрозуміла конструкція та фудкорт прямо посеред фанзони, щоб що? Барів мало, черги величезні та ніде немає цін на барах. А хотілося б, тому що 150 мл просеко – 450 грн».
«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та спровокував критику фото 5
фото: скриншот Threads
  • «Щойно вийшли з концерту «Бумбоксу», стояли в черзі в Сільпо, без голосу, зрозуміли, що знову жодної відомої пісні не прозвучало».
«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та спровокував критику фото 6
фото: скриншот Threads
  • «Поясніть мені, будь ласка, ну чекали купу часу, можна було ту техніку 10 разів перевірити. Чому чути через слово? Це мій перший концерт, так всюди?»
«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та спровокував критику фото 7
фото: скриншот Threads

Позитивна реакція українців на концерт «Бумбоксу» в Києві

Гурт «Бумбокс» відгримів масштабний концерт у Києві
Гурт «Бумбокс» відгримів масштабний концерт у Києві
фото: Іnstagram.com/boomboxfamily

Попри критику, серед коментарів було безліч відгуків українців, які відвідали концерт «Бумбоксу» та отримали позитивні враження. Деякі користувачі зауважили, що не розуміють хейту в бік гурту. Для прихильників «Бумбоксу» концерт став незабутнім, який вони «запам’ятають на все життя».

  • «Як же багато негативу навколо концерту «Бумбоксу». Я що одна кайфанула й запамʼятаю це на все життя?»
«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та спровокував критику фото 8
фото: скриншот Threads
  • «Бумбокс» – то любов. Стільки років тримати марку на найвищому рівні. Повага! У неділю ще один концерт. Не пропустіть!»
«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та спровокував критику фото 9
фото: скриншот Threads
  • «Стільки хейту навколо концерту «Бумбоксу», якого я щиро не розумію. Єдиним мінусом було те, що концерт не розпочався в призначений час, а все інше було супер: атмосфера, голос, звук. У нас просто люди такі, нам завжди все не те й не так».
«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та спровокував критику фото 10
фото: скриншот Threads
  • «Дуже багато різних відгуків про концерт «Бумбоксу»: комусь звук був поганий, комусь довелося довго чекати, комусь не сподобалося, що виконання відрізняється від записаних треків. Але я все ж скажу – це було супер».

Як повідомляв «Главком», у Києві в травні відбудуться два великих концерти гурту «Бумбокс». Це будуть перші сольні концерти музикантів від початку повномасштабного вторгнення. На сцені з гуртом з'являться й інші зірки. Концерти «Бумбоксу» відбудуться 16 та 17 травня у Blockbuster Mall в Києві. Після повномасштабного вторгнення гурт пообіцяв шанувальникам обов’язково дати концерт тим, хто купив квитки на концерти в Києві.

Читайте також:

Теги: столица Київ хейт концерт війна Бумбокс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Халатність патрульних під час теракту у столиці: відкрито кримінальне провадження
Халатність патрульних під час теракту у столиці: відкрито кримінальне провадження
19 квiтня, 13:52
Російські війська знову кинули у самовбивчий штурм іноземних найманців
ЗСУ ліквідували ще одного громадянина Кенії, який воював на боці Росії – розвідка
23 квiтня, 11:52
Нові тарифи та впровадження абонементів вже затверджені відповідними розпорядженнями
У Києві змінюються тарифи на паркування: як отримати знижку
24 квiтня, 16:20
Повітряна тривога у Києві тривала дві години
Повітряна тривога у Києві тривала дві години
25 квiтня, 05:26
Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» відразу після отримання ним першої частини суми у розмірі $10 тис.
У Києві затримано «генерала», який за $15 тис. обіцяв військовому допомогу з виїздом за кордон
28 квiтня, 15:05
Україна зміцнює власні кордони
Україна розбудовує масштабну лінію оборони від Сумщини до Київського моря
28 квiтня, 17:37
Суд повернув у комунальну власність земельну ділянку по вул. Автозаводській
На столичній Оболоні за рішенням суду демонтовано нелегальну стоянку (фото)
29 квiтня, 09:36
Попередньо сума встановлених збитків державі становить понад 90 тис. грн
На Київщині затримано браконьєра з великим уловом (фото)
4 травня, 16:11
Погодні умови в столиці фактично відповідають кінцю липня
Київ побив температурний рекорд 119-річної давнини: у столиці панує липнева спека
8 травня, 18:00

Шоу-біз

Директор Євробачення спростував свою заяву про повернення Росії на конкурс
Директор Євробачення спростував свою заяву про повернення Росії на конкурс
«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та спровокував критику
«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та спровокував критику
Leleka поділилася історією, як Данилко допоміг їй на Євробаченні
Leleka поділилася історією, як Данилко допоміг їй на Євробаченні
«Знову на дні». Британці різко розкритикували свого представника на Євробаченні
«Знову на дні». Британці різко розкритикували свого представника на Євробаченні
«Болгари дуже люблять росіян». Кіркоров розповів, як готував переможницю Євробачення  
«Болгари дуже люблять росіян». Кіркоров розповів, як готував переможницю Євробачення  
Переможниця Євробачення-2026 Dara поділилася емоціями після свого тріумфу
Переможниця Євробачення-2026 Dara поділилася емоціями після свого тріумфу

Новини

Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Вчора, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
15 травня, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
15 травня, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
15 травня, 05:59

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua