«Бумбокс» зіграв масштабний концерт у Києві та спровокував критику

На концерт «Бумбоксу» прийшли тисячі глядачів

У суботу, 16 травня, у Києві відбувся концерт відомого українського гурту «Бумбокс». Це був перший сольний виступ колективу з початку повномасштабного вторгнення. Гурт зібрав тисячі глядачів у столиці, що стало темою для різних обговорень у мережі. Про це розповідає «Главком».

Що відомо про масштабний концерт «Бумбоксу» в Києві

«Бумбокс» відіграв перший сольний концерт у Києві, ще один виступ запланований на 17 травня. 16 травня гурт зіграв на території одного з найбільших торгово-розважальних центрів Києві – Blockbuster Mall. Всю площу зайняли тисячі глядачів, а фото та відео натовпу фанатів гурту розлетілися мережею.

Врешті українці розкритикували концерт через масове скупчення людей, пояснюючи своє незадоволення тим, що такі заходи мають потенційну небезпеку під час війни.

«По відчуттях, половина Києва зібралась на перший за 4 роки концерт «Бумбоксу».

«Я чесно в шоці. Вчорашній концерт «Бумбоксу» в Києві. Такі заходи мають підвищену небезпеку й у мирний час. Згадайте, скільки було прикладів масової загибелі людей на стадіонах та концертах через тисняву, коли люди тікали від зливи чи просто ломилися на вихід. А тут збирають десятки тисяч людей на фоні щотижневих прильотів по Києву».

Користувачі також були обурені тим, що попри небезпеку скупчення людей та заборону масових заходів концерт відбувся. На тлі цього в мережі згадали й про вибори в країні, які відклали на час воєнного стану.

«Концерт «Бумбоксу» в Києві 16.05.26. У випадку повітряної тривоги, як би ці люди евакуювалися? Тоді, можливо, організатори домовились про безпеку, як на параді».

«Концерти групи «Бумбокс» у Києві. Але вибори проводити не можна через великі скупчення людей – це інше, ви нічого не розумієте».

До слова, у ст. 19 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» йдеться про заборону проведення президентських виборів та масових заходів.

Як українці реагували на організацію концерту «Бумбоксу»

Глядачі концерту «Бумбоксу» були обурені не лише масовим скупченням людей. Зокрема, вони висловлювали в соцмережі Threads невдоволення високими цінами у фудзоні, курінням серед натовпу, проблемами зі звуком, а також затримкою концерту:

«Найголовніше – звук неймовірно жахливий. 25 хвилин – тривалість мого перебування там. Анонсовано вхід о 16:00, початок був о 19:00. Якась незрозуміла конструкція та фудкорт прямо посеред фанзони, щоб що? Барів мало, черги величезні та ніде немає цін на барах. А хотілося б, тому що 150 мл просеко – 450 грн».

«Щойно вийшли з концерту «Бумбоксу», стояли в черзі в Сільпо, без голосу, зрозуміли, що знову жодної відомої пісні не прозвучало».

«Поясніть мені, будь ласка, ну чекали купу часу, можна було ту техніку 10 разів перевірити. Чому чути через слово? Це мій перший концерт, так всюди?»

Позитивна реакція українців на концерт «Бумбоксу» в Києві

Попри критику, серед коментарів було безліч відгуків українців, які відвідали концерт «Бумбоксу» та отримали позитивні враження. Деякі користувачі зауважили, що не розуміють хейту в бік гурту. Для прихильників «Бумбоксу» концерт став незабутнім, який вони «запам’ятають на все життя».

«Як же багато негативу навколо концерту «Бумбоксу». Я що одна кайфанула й запамʼятаю це на все життя?»

«Бумбокс» – то любов. Стільки років тримати марку на найвищому рівні. Повага! У неділю ще один концерт. Не пропустіть!»

«Стільки хейту навколо концерту «Бумбоксу», якого я щиро не розумію. Єдиним мінусом було те, що концерт не розпочався в призначений час, а все інше було супер: атмосфера, голос, звук. У нас просто люди такі, нам завжди все не те й не так».

«Дуже багато різних відгуків про концерт «Бумбоксу»: комусь звук був поганий, комусь довелося довго чекати, комусь не сподобалося, що виконання відрізняється від записаних треків. Але я все ж скажу – це було супер».

Як повідомляв «Главком», у Києві в травні відбудуться два великих концерти гурту «Бумбокс». Це будуть перші сольні концерти музикантів від початку повномасштабного вторгнення. На сцені з гуртом з'являться й інші зірки. Концерти «Бумбоксу» відбудуться 16 та 17 травня у Blockbuster Mall в Києві. Після повномасштабного вторгнення гурт пообіцяв шанувальникам обов’язково дати концерт тим, хто купив квитки на концерти в Києві.