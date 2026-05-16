Що учасники Євробачення-2026 думають про Leleka: їхні відповіді в інтерв’ю «Главкому»
Представниця України на конкурсі зуміла підкорити серця своїх друзів з інших країн
Цього року Україну на Євробаченні-2026 представляє Leleka з піснею Ridnym. «Главком» під час своєї серії інтерв'ю з учасниками з інших країн попросив поділитися своїм досвідом спілкування з представницею України.
Якими були відповіді учасників?
Atvara, представниця Латвії, яка була з українкою в одному півфіналі, під час відповіді на питання щодо того, кого б вона взяла з собою до лісу на пікнік, назвала Лелеку. «Вона схожа на фею і дуже позитивна. З нею я почуватимуся найкомфортніше», – зазначила співачка.
Alicja, фіналістка конкурсу з Польщі, сказала: «Я слухала її пісню і зустрічалася з нею. Вона дуже мила дівчина з дивовижно сильним голосом. Тож бажаю їй успіху».
Sarah Engels з Німеччини поділилася своїм досвідом спілкування з українкою. «Так, я слухала її пісню, і вона мені дуже подобається. Це одна з тих пісень, які відразу проникають у вуха і серце. Я також мала нагоду зустрітися з нею на вечірці Євробачення в Амстердамі, і вона така чарівна людина. Вона справді чудова артистка, і я дуже радію, що побачу її на сцені Євробачення».
Satoshi з Молдови згадав, що перша учасниця Євробачення, з якою він познайомився особисто, була саме українська представниця, адже він був у Києві на національному відборі нашої країни.
Tamara Živković, яка представляла Чорногорію, відповіла: «Я слухала Ridnym, вона дуже емоційна та потужна. Ми коротко зустрілися та обмінялися кількома словами, що було дуже приємно».
Один з головних фаворитів конкурсу, Akylas з Греції, найбільш емоційно згадав про своє спілкування з Лелекою. «Я її обожнюю! Мені дуже подобається ця пісня. Її голос – неземний. А пісня справді радує мої вуха і серце! Ми зустрічалися і навіть зняли разом відео для TikTok!» – сказав співак.
Eva Marija з Люксембургу, яка цьогоріч співала про Мати-Природу на конкурсі, залюбки взяла б українку з собою на свіже повітря: «Цьогорічна представниця Leleka – вона чудова. Мені здається, що ми маємо зв’язок завдяки нашій позитивності та любові до природи, тож я вважаю це дуже особливим».
Фіналіст конкурсу з Мальти Aidan теж схвально відгукнувся про нашу представницю. «Я, звичайно, слухав її пісню. Я навіть дивився ваш національний фінал у прямому ефірі. І я також неодноразово бачився з Лелекою. Ми зустрічалися кілька разів під час передконкурсного сезону. Вона просто дивовижна людина. Дуже, дуже мила людина», – сказав співак.
«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії, Греції, Норвегії, Люксембургу та Мальти. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.
Нагадаємо, що Leleka пройшла у фінал Євробачення 2026.
