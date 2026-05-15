Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Поп-зірка Doja Cat заявила про паузу в кар’єрі та назвала причину

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Співачка Doja Cat також відома як сценаристка та музична продюсерка
фото: FilmMagic
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

З 2025 року Doja Cat перебуває у великому сольному турі

Популярна американська реп-співачка Doja Cat повідомила про зміни у музичній кар’єрі, що стало темою обговорень у мережі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на інтерв’ю співачки журналу ELLE.

Doja Cat наразі перебуває у великому сольному турі Tour Ma Vie World Tour. Він розпочався 18 листопада 2025 року та триватиме до 1 грудня 2026 року. Тур розпочався з концерту в Окленді, що в Новій Зеландії та завершиться у Нью-Йорку.

Після цього туру співачка планує зробити тривалу перерву у своїй кар'єрі. Вона також зауважила, що це рішення ще не точне, однак вона планує перепочити певний час. «Хочу взяти 3 роки відпочинку» , – заявила зірка.

Doja Cat заявила про паузу в кар’єрі
Doja Cat заявила про паузу в кар’єрі
фото з вікдритих джерел

Під час перерви від концертів співачка планує зайнятись улюбленими справами, творчими проєктами, облаштувати свій дім та відпочити від публічності. Більшість звичайних речей та планів вона відкладала на потім через розвиток своєї кар’єри. Тому артистка хоче відчути «свободу після інтенсивного етапу в музиці».

Також про завершення кар'єри повідомляв український співак Melovin. ВІн планує завершити карʼєру у 2027 році. «Останній час я часто ловлю себе на думці, що живу швидше за себе. Музика, сцена, люди, очікування – усе це було і залишається важливою частиною мого шляху. Це мій прайм, мій досвід, моя вдячність. Але змінюється не лише час. Змінююсь і я. Зараз мені важливо побути в іншому фокусі. Побути для себе. Для своїх батьків. Для коханої людини. Без шуму. Без постійної присутності «онлайн», – говорив співак.

До слова, відома українська виконавиця Alyona Alyona заявляла, що розмірковує над завершенням кар’єри та планує підготуватися до вагітності. Артистка зазначала, що хоче більше часу приділяти собі й родині. Артистка також розповідала, що готується до материнства – слідкує за станом здоров’я, контролює рівень феретину та заліза, не палить і відмовилася від алкоголю. 

Читайте також:

Теги: співачка США шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заморожена війна США та Ірану – подарунок для Кремля
Заморожена війна США та Ірану – подарунок для Кремля
3 травня, 08:22
Маша Кондратенко випустила нову пісню про кохання
Співачка Маша Кондратенко записала іронічний трек про невдалі стосунки
24 квiтня, 18:09
Китай більше не вважає технологічний тиск США екзистенційною загрозою
Викривлене сприйняття США формує небезпечну самовпевненість Китаю. Аналіз NYT
11 травня, 04:42
Форпост був побудований безпосередньо перед початком активної фази конфлікту з Іраном
Ізраїль створив секретний форпост в Іраку для ударів по Ірану
10 травня, 09:18
Війна вже призвела до різкого подорожчання нафти та бензину у світі
Bloomberg: нафтові резерви світу різко скорочуються – які наслідки це матиме
10 травня, 04:22
Трамп: Я готовий вжити цей жахливий вислів – «прийняти кулю». Це жахливе висловлювання, особливо коли його вживаю я. Але я готовий
Трамп заявив, що готовий «прийняти кулю» заради США
12 травня, 05:50
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що переговори щодо України не дають результату
США виходять із переговорів? Рубіо зробив резонансну заяву
8 травня, 16:24
Президент Трамп та лідер Китаю Сі Цзіньпін у Південній Кореї у жовтні
CNN: Війна в Ірані похитнула позиції Трампа перед Сі Цзіньпіном
Вчора, 01:45
Пекін побачив, як США втрачають ресурси через Іран
Китай побачив головну проблему американської армії
11 травня, 08:26

Шоу-біз

Поп-зірка Doja Cat заявила про паузу в кар’єрі та назвала причину
Поп-зірка Doja Cat заявила про паузу в кар’єрі та назвала причину
Брітні Спірс налякала людей у ресторані в Лос-Анджелесі та потрапила у скандал
Брітні Спірс налякала людей у ресторані в Лос-Анджелесі та потрапила у скандал
Ізраїль публічно підтримав Україну в другому півфіналі Євробачення (відео)
Ізраїль публічно підтримав Україну в другому півфіналі Євробачення (відео)
Олена Тополя розкрила правду про особисте життя після розлучення
Олена Тополя розкрила правду про особисте життя після розлучення
Андрій Данилко не впізнав Leleka під час першого знайомства на Євробаченні (відео)
Андрій Данилко не впізнав Leleka під час першого знайомства на Євробаченні (відео)
Румунія, яка пройшла у фінал Євробачення 2026, потрапила у скандал: подробиці
Румунія, яка пройшла у фінал Євробачення 2026, потрапила у скандал: подробиці

Новини

В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
Вчора, 22:15
В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Вчора, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Вчора, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
13 травня, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
13 травня, 21:27

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua