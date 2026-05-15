Поп-зірка Doja Cat заявила про паузу в кар’єрі та назвала причину

З 2025 року Doja Cat перебуває у великому сольному турі

Популярна американська реп-співачка Doja Cat повідомила про зміни у музичній кар’єрі, що стало темою обговорень у мережі. Про це розповідає «Главком» із посиланням на інтерв’ю співачки журналу ELLE.

Doja Cat наразі перебуває у великому сольному турі Tour Ma Vie World Tour. Він розпочався 18 листопада 2025 року та триватиме до 1 грудня 2026 року. Тур розпочався з концерту в Окленді, що в Новій Зеландії та завершиться у Нью-Йорку.

Після цього туру співачка планує зробити тривалу перерву у своїй кар'єрі. Вона також зауважила, що це рішення ще не точне, однак вона планує перепочити певний час. «Хочу взяти 3 роки відпочинку» , – заявила зірка.

Під час перерви від концертів співачка планує зайнятись улюбленими справами, творчими проєктами, облаштувати свій дім та відпочити від публічності. Більшість звичайних речей та планів вона відкладала на потім через розвиток своєї кар’єри. Тому артистка хоче відчути «свободу після інтенсивного етапу в музиці».

Також про завершення кар'єри повідомляв український співак Melovin. ВІн планує завершити карʼєру у 2027 році. «Останній час я часто ловлю себе на думці, що живу швидше за себе. Музика, сцена, люди, очікування – усе це було і залишається важливою частиною мого шляху. Це мій прайм, мій досвід, моя вдячність. Але змінюється не лише час. Змінююсь і я. Зараз мені важливо побути в іншому фокусі. Побути для себе. Для своїх батьків. Для коханої людини. Без шуму. Без постійної присутності «онлайн», – говорив співак.

До слова, відома українська виконавиця Alyona Alyona заявляла, що розмірковує над завершенням кар’єри та планує підготуватися до вагітності. Артистка зазначала, що хоче більше часу приділяти собі й родині. Артистка також розповідала, що готується до материнства – слідкує за станом здоров’я, контролює рівень феретину та заліза, не палить і відмовилася від алкоголю.