Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Шансон про Вадіка. Відома продюсерка жорстко оцінила нове творіння Олі Полякової

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Олена Мозгова висловилася про пісню Олі Полякової
фото: glavcom.ua

Продюсерка відповіла на питання Полякової, яке вона поставила в одному з рядків своєї пісні

Відома українська продюсерка Олена Мозгова оцінила нову пісню співачки Олі Полякової. Продюсерка дала свою відповідь на прохання – прокоментували трек співачки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Facebook.

За словами Олени Мозгової, її попросили оцінити нову пісню Олі Полякової, яку вона присвятила своєму чоловіку Вадиму Буряковському. Проте на думку продюсерки, їй майже нічого коментувати. «Прислали текст композиції про Вадіка. Просять прокоментувати... Чесно кажучи, коментувати особливо нема чого, це типовий совковий шансон, але українською. Все в рамках жанру», – висловилася Мозгова.

Також вона прокоментувала деякі слова з пісні Полякової. Мозгова висловилася про запитання в одному з рядків пісні «Де ті тестостеронні (чоловіки, – «Главком»)».

фото: Олена Мозгова/Facebook

На це питання співачки, Олена Мозгова відповіла: «Єдине питання, на яке хотілось би відповісти це – «де ті тестостеронні» і воно має чітку і конкретну відповідь – вони на фронті... І багато хто, на превеликий жаль вже загинули…»

Як повідомляв «Главком», співачка Оля Полякова випустила нову пісню в стилі 1990-х років, яку вона присвятила своєму чоловіку бізнесмену Вадиму Буряковському. Ідея для нової пісні «Вадік» в Олі Полякової з’явилася після виходу багатосерійного інтерв’ю її чоловіка. Висловлювання та заяви бізнесмена стали приводом для скандалів та гучних обговорень у мережі.

Оля Полякова - Вадік | ПРЕМ'ЄРА 2026

Нагадаємо, народний артист України Анатолій Матвійчук теж висловився про нову пісню співачки Олі Полякової «Вадік». На думку артиста, цей хіт є «калькою з російського шансону». Анатолій Матвійчук порівняв пісню Олі Полякової з російським шансоном. На його думку, Полякова у своєму треку співає про життя, яке залежить від грошей, вигоди тощо.

Теги: Оля Полякова пісня шоубіз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Шоу-біз

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua