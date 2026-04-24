Шансон про Вадіка. Відома продюсерка жорстко оцінила нове творіння Олі Полякової

Продюсерка відповіла на питання Полякової, яке вона поставила в одному з рядків своєї пісні

Відома українська продюсерка Олена Мозгова оцінила нову пісню співачки Олі Полякової. Продюсерка дала свою відповідь на прохання – прокоментували трек співачки. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Facebook.

За словами Олени Мозгової, її попросили оцінити нову пісню Олі Полякової, яку вона присвятила своєму чоловіку Вадиму Буряковському. Проте на думку продюсерки, їй майже нічого коментувати. «Прислали текст композиції про Вадіка. Просять прокоментувати... Чесно кажучи, коментувати особливо нема чого, це типовий совковий шансон, але українською. Все в рамках жанру», – висловилася Мозгова.

Також вона прокоментувала деякі слова з пісні Полякової. Мозгова висловилася про запитання в одному з рядків пісні «Де ті тестостеронні (чоловіки, – «Главком»)».

На це питання співачки, Олена Мозгова відповіла: «Єдине питання, на яке хотілось би відповісти це – «де ті тестостеронні» і воно має чітку і конкретну відповідь – вони на фронті... І багато хто, на превеликий жаль вже загинули…»

Як повідомляв «Главком», співачка Оля Полякова випустила нову пісню в стилі 1990-х років, яку вона присвятила своєму чоловіку бізнесмену Вадиму Буряковському. Ідея для нової пісні «Вадік» в Олі Полякової з’явилася після виходу багатосерійного інтерв’ю її чоловіка. Висловлювання та заяви бізнесмена стали приводом для скандалів та гучних обговорень у мережі.

Нагадаємо, народний артист України Анатолій Матвійчук теж висловився про нову пісню співачки Олі Полякової «Вадік». На думку артиста, цей хіт є «калькою з російського шансону». Анатолій Матвійчук порівняв пісню Олі Полякової з російським шансоном. На його думку, Полякова у своєму треку співає про життя, яке залежить від грошей, вигоди тощо.