Співачка Маша Кондратенко записала іронічний трек про невдалі стосунки

Маша Кондратенко була учасницею Нацвідбору на Євробачення у 2025 році

Українська співачка Маша Кондратенко, відома як авторка популярної пісні «Ванька-Встанька», яка у 2022 році завірусилася в мережі, випустила новий трек. Виконавиця представила композицію, де заспівала про невдалі стосунки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу артистки.

Маша Кондратенко випустила пісню під назвою «Же тем», що з французької мови перекладається як «Я люблю тебе». Співачка присвятила свій трек усім, хто у своєму житті перебував у невдалих стосунках. За словами авторки, її пісня для тих, хто колись переживав незручні, комічні та абсурдні моменти в стосунках.

Зокрема Маша Кондратенко оспівує непорозуміння, які не влаштовують одного з партнерів, однак вони залишаються разом через кохання та віру в те, що в них усе ж можуть скластися стосунки.

«Же тем» – це не просто пісня, це музичний щоденник, де Маша з притаманним їй гумором та легкістю зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка», який змушує задихатися від кохання», – розповіли в пресслужбі артистки.

Слова з пісні Маши Кондратенко «Же тем»

Маша Кондратенко випустила пісню «Же тем» фото: пресслужба Маши Кондратенко

Ти не романтик,

Але закриєм очі

Є варіанти, що будем разом точно

Я божеволію, коли ти поруч, блін

На телефоні гудок,

Ти не береш – це не ок

І я не знаю, де ти, з ким ти

Я втомилась від думок,

А мені казали всі,

Що ти сумнівний парєньок

Я знаю в нас може бути багато проблем,

Але я тебе je t’aime



Маша Кондратенко - же тем

Маша Кондратенко прокоментувала реліз своєї пісні. Артистка зізналася, що й сама мала досвід невдалих стосунків, тож вирішила поділитися цим у своєму треку. «Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутись і сказати: «Так, це про мене!» – прокоментувала зірка.

Як повідомляв «Главком», Маша Кондратенко брала участь у фіналі Національного відбору на «Євробачення 2025». Співачка народилася у місті Шостка, Сумської області. З дитинства вона займалася балетом і брала участь у театральних виставах. Молода артистка здобула популярність не лише завдяки своїм хітам, а й через історію, пов’язану з виконавицею Klavdia Petrivna.

Нагадаємо, співачка Маша Кондратенко презентувала свій новий сингл під назвою «Мухи». Він сповнений алегорій, сатири та філософських образів. Це був перший трек артистки після участі в Національному відборі на «Євробачення».