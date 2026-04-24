Співачка Маша Кондратенко записала іронічний трек про невдалі стосунки
Маша Кондратенко була учасницею Нацвідбору на Євробачення у 2025 році
Українська співачка Маша Кондратенко, відома як авторка популярної пісні «Ванька-Встанька», яка у 2022 році завірусилася в мережі, випустила новий трек. Виконавиця представила композицію, де заспівала про невдалі стосунки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу артистки.
Маша Кондратенко випустила пісню під назвою «Же тем», що з французької мови перекладається як «Я люблю тебе». Співачка присвятила свій трек усім, хто у своєму житті перебував у невдалих стосунках. За словами авторки, її пісня для тих, хто колись переживав незручні, комічні та абсурдні моменти в стосунках.
Зокрема Маша Кондратенко оспівує непорозуміння, які не влаштовують одного з партнерів, однак вони залишаються разом через кохання та віру в те, що в них усе ж можуть скластися стосунки.
«Же тем» – це не просто пісня, це музичний щоденник, де Маша з притаманним їй гумором та легкістю зібрала весь спектр емоцій від «не романтика» до «шикарного чоловіка», який змушує задихатися від кохання», – розповіли в пресслужбі артистки.
Слова з пісні Маши Кондратенко «Же тем»
Ти не романтик,
Але закриєм очі
Є варіанти, що будем разом точно
Я божеволію, коли ти поруч, блін
На телефоні гудок,
Ти не береш – це не ок
І я не знаю, де ти, з ким ти
Я втомилась від думок,
А мені казали всі,
Що ти сумнівний парєньок
Я знаю в нас може бути багато проблем,
Але я тебе je t’aime
Маша Кондратенко прокоментувала реліз своєї пісні. Артистка зізналася, що й сама мала досвід невдалих стосунків, тож вирішила поділитися цим у своєму треку. «Ця пісня – мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутись і сказати: «Так, це про мене!» – прокоментувала зірка.
Як повідомляв «Главком», Маша Кондратенко брала участь у фіналі Національного відбору на «Євробачення 2025». Співачка народилася у місті Шостка, Сумської області. З дитинства вона займалася балетом і брала участь у театральних виставах. Молода артистка здобула популярність не лише завдяки своїм хітам, а й через історію, пов’язану з виконавицею Klavdia Petrivna.
Нагадаємо, співачка Маша Кондратенко презентувала свій новий сингл під назвою «Мухи». Він сповнений алегорій, сатири та філософських образів. Це був перший трек артистки після участі в Національному відборі на «Євробачення».
