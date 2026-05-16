«Дорослі дівчата» посварилися? Полякова та Єфросиніна оголосили про закриття спільного проєкту: деталі

Продюсер Михайло Ясинський назвав причину закриття проєкту «Дорослі дівчата»

Спільний проєкт співачки Олі Полякової та телеведучої Марії Єфросиніної «Дорослі дівчата» закривається. Про це в інтерв’ю «Главкому» ексклюзивно розповів музичний продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський. Сьогодні ж це підтвердили Полякова та Єфросиніна у своїй заяві.

Михайло Ясинський у розмові з «Главкомом» прокоментував чутки про ймовірне закриття проєкту Олі Полякової та Марії Єфросиніної через нібито конфлікт між ними. За словами продюсера, непорозумінь між зірками немає. Однак їхній проєкт «Дорослі дівчата» дійсно закривається. «Усе, що має початок, матиме кінець. Коли я запропонував Маші й Олі зробити це шоу, я передбачав успіх, але не думав, що це триватиме так довго», – говорить продюсер.

Як пояснив Михайло Ясинський, Полякова та Єфросиніна мають мало часу на роботу над проєктом через власні кар’єри. Тож влітку відбудеться їхній останній спільний виступ у рамках проєкту «Дорослі дівчата». «Проте, щільність графіків, брак часу і фокус на власні проєкти внесли свої корективи в життя дівчат. Це вже історія, я радий, що це було. Конфлікту немає, і всі охочі можуть відвідати 6 червня в Одесі їхній спільний виступ», – анонсував Ясинський.

Також продюсер Олі Полякової зазначив, що за п’ять з половиною років «Дорослі дівчата» мали значний успіх. Михайло Ясинський також відповів на питання про те, чи був цей проєкт іміджевим для Олі Полякової.

«Було б дивно 5,5 років вкладати гроші, час, енергію і зусилля лише в іміджевий проєкт. Після успіху, який цей формат отримав із перших випусків, він весь час був комерційним. І приніс досить серйозні доходи. Після початку повномасштабного вторгнення з’явилася ще й гастрольна діяльність цього проєкту, і всюди були аншлаги. Комерційний успіх – це, до речі, і є найкраща іміджева реклама», – зазначив він.

Спільний проєкт Олі Полякової та Маші Єфросиніної «Дорослі дівчата» розпочався у 2021 році. Випуски шоу публікувалися на YouTube. У своїх подкастах співачка та ведуча обговорювали особисті та популярні проблеми жінок, стосунки з чоловіками, виховання дітей тощо.

Як розповідав «Главком», чоловік Олі Полякової бізнесмен Вадим Буряковський висловився в інтерв’ю Дмитру Гордону про Марію Єфросиніну та її чоловіка Тимура Хромаєва. Буряковський розповів про своє ставлення до до Маріії Єфросиніної. Він заявив, що ведуча до того, як почала співпрацювати з Поляковою, була «закритою», тож саме співачка допомогла їй відкритися. Також чоловік бізнесмен згадав про те, як між ним та Єфросініною відбулося непорозуміння. Коментуючи ситуацію, бізнесмен назвав чоловіка Маші Єфросиніної «мажором».

Згодом висловлювання Вадима Буряковського стали темою для обговорень у мережі та спровокували скандал, на що відреагувала Оля Полякова та публічно вибачилася за слова свого чоловіка.