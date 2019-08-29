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    Шоу-биз

    Пурпурные крылья фламинго: Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin

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    Пурпурные крылья фламинго: Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin

    Премьера видео одновременно состоялась в Китае, странах Европы и США

    Знаменитый украинский клипмейкер Алан Бадоев презентовал новый клип. The Night Of One Star – стал первой видеоработой именитого режиссера и его команды в рамках масштабного украино-азиатского контракта стоимостью более $2 миллионов. Именно с этой работой китайская восходящая суперзвезда Azora Сhin, который до недавнего времени являлся участником популярной группы C-pop Nine Percent, начинает сольную карьеру.

    Съемки нового видеопроекта проходили в украинской столице, как и большинство работ в 15-летней биографии Алана Бадоева, превратившего Киев в Мекку по производству музыкальных клипов. The Night Of One Star полностью спродюсирован и реализован украинской командой профессионалов – Badoev Team.

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    Пурпурные крылья фламинго: Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin
    Пурпурные крылья фламинго: Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin
    Пурпурные крылья фламинго: Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin
    Пурпурные крылья фламинго: Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin
    Пурпурные крылья фламинго: Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin
    Пурпурные крылья фламинго: Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin
    Пурпурные крылья фламинго: Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin
    Пурпурные крылья фламинго: Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin
    Пурпурные крылья фламинго: Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin
    Пурпурные крылья фламинго: Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin
    Пурпурные крылья фламинго: Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin
    Пурпурные крылья фламинго: Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin
    Пурпурные крылья фламинго: Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin
    Пурпурные крылья фламинго: Бадоев представил новый клип для китайской суперзвезды Azora Сhin

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