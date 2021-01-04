Возлюбленная Криштиану Роналду похвасталась кольцом с огромным бриллиантом

Девушка поразила публику сексуальным нарядом

Невеста форварда туринского «Ювентуса» 26-летняя модель Джорджина Родригес показала, как ее семья встретила 2021 год. Любительница откровенных образов не стала изменять себе и на этот раз. Инстадива отлично выглядит, несмотря на недавние роды. Обладательница точеной фигуры быстро пришла в форму и теперь не упускает случая похвастаться результатом.

Для главной ночи года Джорджина выбрала невероятно эффектный наряд. Ей приглянулось шелковое мини облегающего силуэта. Наряд был украшен перьями, что добавляло аутфиту «огня» и смелости. Родригес оставила волосы распущенными, уложив их красивыми волнами. Невеста спортсмена сделала яркий макияж с акцентом на пышные губы. Влюбленные украсили дом россыпью воздушных шаров серебристого и золотого цвета.

На одном из снимков Джорджина нежно обнимала любимого, а Роналду трогательно положил руку ей на грудь. На следующем кадре инстадива предстала в одиночестве: она показала свое лицо крупным планом, сместив акцент на руку, на которой красовалось роскошное кольцо с огромным бриллиантом.

Поклонники пришли в восторг от украшения звезды. «Ты просто супер», «Как Роналду повезло», «Лучшая девушка на Земле!», «Скорее женитесь», — написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что Криштиану Роналду стал первым человеком, набравшим 250 миллионов подписчиков в Instagram.

Также один из постов футболиста набрал самое большое количество лайков в 2020 году