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    Шоу-биз

    Пышногрудая экс-«ВиаГра» Седокова рассказала, как пришла в форму после третьих родов

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    <p>&nbsp;Анна Седокова</p> <p>instagram.com/annasedokova</p> - Пышногрудая экс-«ВиаГра» Седокова рассказала, как пришла в форму после третьих родов

     Анна Седокова

    instagram.com/annasedokova

    Звезда призналась, что после третьих родов ей было непросто избавиться от набранных килограммов

    Бывшая солистка группы «Виа Гра», 36-летняя Анна Седокова заявила, что главный секрет ее стройности – это спорт. Певица советует всем как можно раньше начинать заниматься спортом, а также приучать к нему детей. Сама Седокова приобщилась к физическим нагрузкам еще в юности. Это помогло звезде после того, как она родила двоих детей.

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    Пышногрудая экс-«ВиаГра» Седокова рассказала, как пришла в форму после третьих родов
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» Седокова рассказала, как пришла в форму после третьих родов
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» Седокова рассказала, как пришла в форму после третьих родов
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» Седокова рассказала, как пришла в форму после третьих родов
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» Седокова рассказала, как пришла в форму после третьих родов
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» Седокова рассказала, как пришла в форму после третьих родов
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» Седокова рассказала, как пришла в форму после третьих родов
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» Седокова рассказала, как пришла в форму после третьих родов
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» Седокова рассказала, как пришла в форму после третьих родов
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» Седокова рассказала, как пришла в форму после третьих родов

    «После первой беременности я очень быстро вернулась в прежнюю форму, даже не прилагая особых усилий. Когда на свет появилась вторая дочь, спорт тоже быстро сделал свое дело», – рассказала певица.

    Однако после рождения сына Седоковой было сложно вернуться в форму. Комфортный вес для звезды – 58−60 килограммов, но тогда Анна весила намного больше и сильно из-за этого переживала.

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