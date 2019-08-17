Пышногрудая экс-«ВиаГра» соблазнительно позировала в платье с экстремальным декольте
Надежда Мейхер
instagram.com/nadyameiher
Бывшая участница популярной группы примерила одежду собственного бренда
37-летняя Надежда Грановская порадовала поклонников сексуальной фотосессией. Певица надела соблазнительное платье в бельевом стиле черного цвета с глубоким декольте. Образ она дополнила бархатным жакетом винного оттенка, который скинула с плеч.
«Знаешь, чего я хочу – всегда хочу? Потемнения, посветления, преображения. Крайнего мыса чужой души – и своей. Слов, которых никогда не услышишь, не скажешь. Небывающего. Чудовищного. Чуда», – процитировала Надежда поэтессу Марину Цветаеву.
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