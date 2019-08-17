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    Шоу-биз

    Пышногрудая экс-«ВиаГра» соблазнительно позировала в платье с экстремальным декольте

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    <p>Надежда Мейхер</p> <p>instagram.com/nadyameiher</p> - Пышногрудая экс-«ВиаГра» соблазнительно позировала в платье с экстремальным декольте

    Надежда Мейхер

    instagram.com/nadyameiher

    Бывшая участница популярной группы примерила одежду собственного бренда

    37-летняя Надежда Грановская порадовала поклонников сексуальной фотосессией. Певица надела соблазнительное платье в бельевом стиле черного цвета с глубоким декольте. Образ она дополнила бархатным жакетом винного оттенка, который скинула с плеч.

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    Пышногрудая экс-«ВиаГра» соблазнительно позировала в платье с экстремальным декольте
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» соблазнительно позировала в платье с экстремальным декольте
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» соблазнительно позировала в платье с экстремальным декольте
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» соблазнительно позировала в платье с экстремальным декольте
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» соблазнительно позировала в платье с экстремальным декольте
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» соблазнительно позировала в платье с экстремальным декольте
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» соблазнительно позировала в платье с экстремальным декольте
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» соблазнительно позировала в платье с экстремальным декольте
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» соблазнительно позировала в платье с экстремальным декольте
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» соблазнительно позировала в платье с экстремальным декольте
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» соблазнительно позировала в платье с экстремальным декольте
    Пышногрудая экс-«ВиаГра» соблазнительно позировала в платье с экстремальным декольте

    «Знаешь, чего я хочу – всегда хочу? Потемнения, посветления, преображения. Крайнего мыса чужой души – и своей. Слов, которых никогда не услышишь, не скажешь. Небывающего. Чудовищного. Чуда», – процитировала Надежда поэтессу Марину Цветаеву.

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    певица
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