Пышногрудая экс-«ВиаГра» соблазнительно позировала в платье с экстремальным декольте



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Надежда Мейхер instagram.com/nadyameiher

Бывшая участница популярной группы примерила одежду собственного бренда

37-летняя Надежда Грановская порадовала поклонников сексуальной фотосессией. Певица надела соблазнительное платье в бельевом стиле черного цвета с глубоким декольте. Образ она дополнила бархатным жакетом винного оттенка, который скинула с плеч.

«Знаешь, чего я хочу – всегда хочу? Потемнения, посветления, преображения. Крайнего мыса чужой души – и своей. Слов, которых никогда не услышишь, не скажешь. Небывающего. Чудовищного. Чуда», – процитировала Надежда поэтессу Марину Цветаеву.