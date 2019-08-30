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    Шоу-биз

    Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье

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    <p>Надежда Мейхер</p> <p>instagram.com/nadyameiher</p> - Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье

    Надежда Мейхер

    instagram.com/nadyameiher

    Звезда порадовала поклонников откровенным снимком

    Популярная украинская певица и экс-участница группы «ВиаГра» Надежда Мейхер-Грановская продолжает гипнотизировать пользователей соцсети новыми обольстительными образами.

    В Инстаграме Мейхер опубликовала любопытное селфи, на котором звезда позирует в обтягивающем черном платье с глубоким декольте. Именно на пышном бюсте, прнесшем ей популярность и славу, и сделала акцент Надежда.

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    Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье
    Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье
    Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье
    Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье
    Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье
    Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье
    Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье
    Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье
    Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье
    Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье
    Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье
    Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье
    Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье
    Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье
    Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье
    Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье
    Пышнотелая экс-«ВиаГра» засветила огромный бюст в обтягивающем платье

    Поклонники певицы не прошли мимо очаровательного снимка, оставив артистке множество комплиментов в комментариях. Фаны даже сравнили Надежду с актрисой Моникой Беллуччи.

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    певица селфи
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