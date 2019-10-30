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    Шоу-биз

    Пышнотелая Сальма Хайек в ярком купальнике похвасталась соблазнительными формами

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    <p>Сальма Хайек</p> <p>instagram.com/salmahayek/</p> - Пышнотелая Сальма Хайек в ярком купальнике похвасталась соблазнительными формами

    Сальма Хайек

    instagram.com/salmahayek/

    Мексикано-американская актриса показала себя во всей красе

    53-летняя Сальма Хайек находится в прекрасной физической форме и не стесняется это демонстрировать своим поклонникам.  Звезда позировала на фоне яркого природного пейзажа, среди деревьев и зеленой травы. На Хайек было надето красно-розовое бикини, которое подчеркнуло все достоинства ее стройного тела.

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    Пышнотелая Сальма Хайек в ярком купальнике похвасталась соблазнительными формами
    Пышнотелая Сальма Хайек в ярком купальнике похвасталась соблазнительными формами
    Пышнотелая Сальма Хайек в ярком купальнике похвасталась соблазнительными формами
    Пышнотелая Сальма Хайек в ярком купальнике похвасталась соблазнительными формами
    Пышнотелая Сальма Хайек в ярком купальнике похвасталась соблазнительными формами
    Пышнотелая Сальма Хайек в ярком купальнике похвасталась соблазнительными формами
    Пышнотелая Сальма Хайек в ярком купальнике похвасталась соблазнительными формами
    Пышнотелая Сальма Хайек в ярком купальнике похвасталась соблазнительными формами
    Пышнотелая Сальма Хайек в ярком купальнике похвасталась соблазнительными формами
    Пышнотелая Сальма Хайек в ярком купальнике похвасталась соблазнительными формами
    Пышнотелая Сальма Хайек в ярком купальнике похвасталась соблазнительными формами
    Пышнотелая Сальма Хайек в ярком купальнике похвасталась соблазнительными формами
    Пышнотелая Сальма Хайек в ярком купальнике похвасталась соблазнительными формами
    Пышнотелая Сальма Хайек в ярком купальнике похвасталась соблазнительными формами
    Пышнотелая Сальма Хайек в ярком купальнике похвасталась соблазнительными формами
    Пышнотелая Сальма Хайек в ярком купальнике похвасталась соблазнительными формами

     «Ой… Я разместила правильную подпись, но неправильную картинку без черепашки. Я – хаос для социальных сетей», – посмеялась над собой актриса.

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