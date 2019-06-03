Рэпер Дрейк получил в подарок личный самолет за $200 миллионов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дрейк

Рэпер просто должен летать на самолете по всему миру и публиковать снимки в своем инстаграме

Как сообщает Hypebeast, роскошный самолет Дрейка обошелся ему в ноль долларов.

По данным источников издания, канадская грузовая авиакомпания Cargojet вручила рэперу Boeing 767 бесплатно при незамысловатом условии: Дрейк просто должен летать на этом самолете по всему миру, попутно публикуя фото и видео в своем инстаграме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Drake (@drake) 11 Май 2019 в 7:03 PDT

Как пишет TMZ, канадская авиакомпания уверена, что такая своеобразная реклама от известного на весь мир рэпера окупит траты. Дрейк действительно с удовольствием пользуется самолетом, каждый раз привлекая всеобщее внимание.

По разным оценкам, самолет стоит от $80 до $ 220 миллионов. Воздушное судно выкрашено в мятный цвет, на нем есть слова Air Drake и фирменная символика рэпера – логотип OVO owl и сложенные в молитве руки. Интерьер выполнен в золотых, бордовых и розовых тонах. В салоне – мягкие диваны, столы, гигантский телевизор и полосатые ковры.

По данным Forbes, в 2018 году Дрейк заработал $47 миллионов.