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    Шоу-биз

    Рэпер Дрейк получил в подарок личный самолет за $200 миллионов

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    Дрейк - Рэпер Дрейк получил в подарок личный самолет за $200 миллионов
    Дрейк

    Рэпер просто должен летать на самолете по всему миру и публиковать снимки в своем инстаграме

    Как сообщает Hypebeast, роскошный самолет Дрейка обошелся ему в ноль долларов.

    По данным источников издания, канадская грузовая авиакомпания Cargojet вручила рэперу Boeing 767 бесплатно при незамысловатом условии: Дрейк просто должен летать на этом самолете по всему миру, попутно публикуя фото и видео в своем инстаграме.

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    Публикация от Drake (@drake)

    Как пишет TMZ, канадская авиакомпания уверена, что такая своеобразная реклама от известного на весь мир рэпера окупит траты. Дрейк действительно с удовольствием пользуется самолетом, каждый раз привлекая всеобщее внимание.

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    Рэпер Дрейк получил в подарок личный самолет за $200 миллионов
    Рэпер Дрейк получил в подарок личный самолет за $200 миллионов
    Рэпер Дрейк получил в подарок личный самолет за $200 миллионов
    Рэпер Дрейк получил в подарок личный самолет за $200 миллионов

    По разным оценкам, самолет стоит от $80 до $ 220 миллионов. Воздушное судно выкрашено в мятный цвет, на нем есть слова Air Drake и фирменная символика рэпера – логотип OVO owl и сложенные в молитве руки. Интерьер выполнен в золотых, бордовых и розовых тонах. В салоне – мягкие диваны, столы, гигантский телевизор и полосатые ковры.

    По данным Forbes, в 2018 году Дрейк заработал $47 миллионов.

     

    знаменитости шоу-бизнес самолет
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