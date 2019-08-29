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    Шоу-биз

    Рэперша Alyona Alyona рассказала, как научиться любить себя

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    <p>Alyona&nbsp;Alyona</p> <p>instagram.com/alyona.alyona.official/</p> - Рэперша Alyona Alyona рассказала, как научиться любить себя

    Alyona Alyona

    instagram.com/alyona.alyona.official/

    Артистка долгое время была неуверенная в себе

    Популярная украинская рэперша alyona alyona рассказала личную историю.

    Оказывается, рэперша не всегда была такой яркой и дерзкой. Напротив, ей доводилось справляться с насмешками и обидами в юношеском возрасте. В своем Инстаграме звезда поделилась историей, как с помощью подруги сумела обрести уверенность в себе.

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    Рэперша Alyona Alyona рассказала, как научиться любить себя
    Рэперша Alyona Alyona рассказала, как научиться любить себя
    Рэперша Alyona Alyona рассказала, как научиться любить себя
    Рэперша Alyona Alyona рассказала, как научиться любить себя
    Рэперша Alyona Alyona рассказала, как научиться любить себя
    Рэперша Alyona Alyona рассказала, как научиться любить себя
    Рэперша Alyona Alyona рассказала, как научиться любить себя
    Рэперша Alyona Alyona рассказала, как научиться любить себя
    Рэперша Alyona Alyona рассказала, как научиться любить себя
    Рэперша Alyona Alyona рассказала, как научиться любить себя

    «Когда мне было 15 и я начала ездить в школу в Барышивку, я познакомилась с новыми подругами в автобусе. Мы начали тесно общаться после школы и одна из них заметила, насколько я неуверена в себе», - вспомнила Алена.

    По словам реперши, одна из подруг пригласила ее к себе в гости, где они долго говорили о внешности.

    «В конце разговора она посадила меня передо мной зеркалом и сказала: «Тебе могут не нравиться твои ноги, но посмотри - у тебя красивые волосы. Тебе могут не нравиться твои плечи, но посмотри, какие у тебя красивые пальцы и ногти. Тебе может не нравиться подбородок, но твоя улыбка очень искренняя. У каждого человека есть то, что в ней хорошее и красивое». И я поняла - то, как вижу себя я, очень отличается от того, как видят меня люди», - поделилась артистка.

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