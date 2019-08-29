Рэперша Alyona Alyona рассказала, как научиться любить себя



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Alyona Alyona instagram.com/alyona.alyona.official/

Артистка долгое время была неуверенная в себе

Популярная украинская рэперша alyona alyona рассказала личную историю.

Оказывается, рэперша не всегда была такой яркой и дерзкой. Напротив, ей доводилось справляться с насмешками и обидами в юношеском возрасте. В своем Инстаграме звезда поделилась историей, как с помощью подруги сумела обрести уверенность в себе.

«Когда мне было 15 и я начала ездить в школу в Барышивку, я познакомилась с новыми подругами в автобусе. Мы начали тесно общаться после школы и одна из них заметила, насколько я неуверена в себе», - вспомнила Алена.

По словам реперши, одна из подруг пригласила ее к себе в гости, где они долго говорили о внешности.

«В конце разговора она посадила меня передо мной зеркалом и сказала: «Тебе могут не нравиться твои ноги, но посмотри - у тебя красивые волосы. Тебе могут не нравиться твои плечи, но посмотри, какие у тебя красивые пальцы и ногти. Тебе может не нравиться подбородок, но твоя улыбка очень искренняя. У каждого человека есть то, что в ней хорошее и красивое». И я поняла - то, как вижу себя я, очень отличается от того, как видят меня люди», - поделилась артистка.

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