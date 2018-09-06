Создатели «Карточного домика» убили героя Кевина Спейси



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Кевин Спейси

Netflix представили тизер финального, шестого сезона сериала «Карточный домик», премьера которого состоится в начале ноября

И, наконец, стало известно, что произойдет с героем Кевина Спейси. От сотрудничества с актером стриминговый сервис отказался прошлой осенью, несмотря на то, что его роль в сериале была ключевой.

Тизер ясно дает понять, что Фрэнсис Андервуд, герой Спейси умрет. В одном из кадров показана могила «46-го президента США Фрэнсиса Андервуда».

Напомним, создатели сериала отказались работать со Спейси, после того, как его обвинили в сексуальных домогательствах к мужчинам, в том числе — к несовершеннолетним.

Ранее коллега актера Робин Райт, которая стала главной героиней шестого сезона, призналась, что поддерживает Кевина. Кроме того, она впервые прокомментировала реакцию руководства канала на скандал вокруг Спейси.

«Из-за общего климата в тот момент воздух сгустился. Харви Вайнштейн… Люди говорили: «Мы должны закрыть этот проект, иначе все подумают, что мы прославляем и чтим случившийся грязный инцидент. «Карточный домик» совсем не «грязный»! Я верю, что мы должны закончить съемки этого сериала. Почему? Потому что 2 500 человек потеряют работу, и это будет несправедливо по отношению к ним», — поделилась актриса.

Джерело: graziamagazine.ru