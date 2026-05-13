Визначилися перші фіналісти Євробачення-2026
У ніч з 12 на 13 травня 2026 року проходитиме оголошення десятки фіналістів першого півфіналу Євробачення-2026 у Відні. За цією неймовірно цікавою частиною конкурсу можна буде стежити разом з «Главкомом».
Текстова трансляція оголошення фіналістів
Просто зараз у випадковому порядку ведучі конкурсу, Вікторія Сваровськи та Міхаель Островськи, озвучать ті країни, які ще раз з'являться на сцені Wiener Stadthalle у суботу.
Першим фіналістом є Греція: Akylas – Ferto («Давай!»)
Другим фіналістом є Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin («Вогнемет»)
Третім фіналістом є Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice («Танцювати на льоду»)
Четвертим фіналістом є Швеція: Felicia – My System («Моя система»)
П'ятим фіналістом є Молдова: Satoshi – Viva, Moldova («Хай живе Молдова»)
Шостим фіналістом є Ізраїль: Noam Bettan – Michelle («Мішель»)
Сьомим фіналістом є Сербія: Lavina – Kraj mene («Біля мене»)
Восьмим фіналістом є Хорватія: Lelek – Andromeda («Андромеда»)
Дев'ятим фіналістом є Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más («Я лише хочу більшого»)
Десятим фіналістом є Польща: Alicja – Pray («Молитва»)
«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії та Греції. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.
Нагадаємо, що Leleka підтримала одну з країн першого півфіналу Євробачення.
