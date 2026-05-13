Визначилися перші фіналісти Євробачення-2026

Просто зараз визначаються імена тих країн, які продовжать боротьбу за трофей конкурсу

У ніч з 12 на 13 травня 2026 року проходитиме оголошення десятки фіналістів першого півфіналу Євробачення-2026 у Відні. За цією неймовірно цікавою частиною конкурсу можна буде стежити разом з «Главкомом».

Текстова трансляція оголошення фіналістів

Просто зараз у випадковому порядку ведучі конкурсу, Вікторія Сваровськи та Міхаель Островськи, озвучать ті країни, які ще раз з'являться на сцені Wiener Stadthalle у суботу.

Першим фіналістом є Греція: Akylas – Ferto («Давай!»)

Другим фіналістом є Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin («Вогнемет»)

Третім фіналістом є Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice («Танцювати на льоду»)

Четвертим фіналістом є Швеція: Felicia – My System («Моя система»)

П'ятим фіналістом є Молдова: Satoshi – Viva, Moldova («Хай живе Молдова»)

Шостим фіналістом є Ізраїль: Noam Bettan – Michelle («Мішель»)

Сьомим фіналістом є Сербія: Lavina – Kraj mene («Біля мене»)

Восьмим фіналістом є Хорватія: Lelek – Andromeda («Андромеда»)

Дев'ятим фіналістом є Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más («Я лише хочу більшого»)

Десятим фіналістом є Польща: Alicja – Pray («Молитва»)

Нагадаємо, що Leleka підтримала одну з країн першого півфіналу Євробачення.