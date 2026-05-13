Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Визначилися перші фіналісти Євробачення-2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Десятка фіналістів стала дещо неочікуваною
фото: Eurovision

Просто зараз визначаються імена тих країн, які продовжать боротьбу за трофей конкурсу

У ніч з 12 на 13 травня 2026 року проходитиме оголошення десятки фіналістів першого півфіналу Євробачення-2026 у Відні. За цією неймовірно цікавою частиною конкурсу можна буде стежити разом з «Главкомом».

Текстова трансляція оголошення фіналістів

Просто зараз у випадковому порядку ведучі конкурсу, Вікторія Сваровськи та Міхаель Островськи, озвучать ті країни, які ще раз з'являться на сцені Wiener Stadthalle у суботу. 

Першим фіналістом є Греція: Akylas – Ferto («Давай!»)

Другим фіналістом є Фінляндія: Linda Lampenius & Pete Parkkonen – Liekinheitin («Вогнемет»)

Третім фіналістом є Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice («Танцювати на льоду»)

Четвертим фіналістом є Швеція: Felicia – My System («Моя система»)

П'ятим фіналістом є Молдова: Satoshi – Viva, Moldova («Хай живе Молдова»)

Шостим фіналістом є Ізраїль: Noam Bettan – Michelle («Мішель»)

Сьомим фіналістом є Сербія: Lavina – Kraj mene («Біля мене»)

Восьмим фіналістом є Хорватія: Lelek – Andromeda («Андромеда»)

Дев'ятим фіналістом є Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más («Я лише хочу більшого»)

Десятим фіналістом є Польща: Alicja – Pray («Молитва»)

«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії та Греції. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.

Читайте інтерв'ю:

Нагадаємо, що Leleka підтримала одну з країн першого півфіналу Євробачення

Теги: Євробачення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сцена першого півфіналу Євробачення-2026 має схожість з гербом України
Фото сцени Євробачення розлетілося мережею через неочікуваний український символ
Вчора, 23:30
15 виконавців уперше показали публіці свої номери
Євробачення-2026. Усі виступи учасників першого півфіналу (оновлюється)
Вчора, 23:24
Лана Вєтрова з восьмирічним рекордсменом Богданом Малярським
Школяр із Вінниці встановив рекорд України, розповівши головні факти про «Євробачення» (фото)
11 травня, 11:45
Jonas Lovv закриє другий півфінал своїм драйвовим виступом під Ya Ya Ya
Організатори Євробачення оприлюднили усі світлини з репетицій від 5 травня
6 травня, 23:38
Leleka почне репетицію сьогодні о 14:25
Стіл, подіум та багато червоного. Чим завершилися репетиції другого півфіналу Євробачення 5 травня?
5 травня, 19:16
Ізраїль є причиною відмови п'ятьох країн від участі у Євробаченні
Ізраїль наляканий через можливу перемогу однієї з країн на Євробаченні
4 травня, 19:29
Atvara у Відні виконає чутливу баладу Ēnā (У тіні)
На сцену ювілейного Євробачення вийде вчителька англійської. Історія Atvara – представниці Латвії
4 травня, 09:30
Над будівництвом майданчика важко працювали понад 300 людей
За два тижні до відкриття Євробачення у Відні організатори представили сцену конкурсу
28 квiтня, 19:04
Маша Кондратенко випустила нову пісню про кохання
Співачка Маша Кондратенко записала іронічний трек про невдалі стосунки
24 квiтня, 18:09

Шоу-біз

Визначилися фіналісти з першого півфіналу Євробачення-2026
Визначилися фіналісти з першого півфіналу Євробачення-2026
Фото сцени Євробачення розлетілося мережею через неочікуваний український символ
Фото сцени Євробачення розлетілося мережею через неочікуваний український символ
Євробачення-2026. Усі виступи учасників першого півфіналу (оновлюється)
Євробачення-2026. Усі виступи учасників першого півфіналу (оновлюється)
Перший півфінал Євробачення-2026: трансляція
Перший півфінал Євробачення-2026: трансляція
Народний артист Сергій Калантай розповів, чим Зеленський вразив його під час зйомок у кіно
Народний артист Сергій Калантай розповів, чим Зеленський вразив його під час зйомок у кіно
Актор Володимир Ращук висловився про свою зраду під час вагітності ексдружини
Актор Володимир Ращук висловився про свою зраду під час вагітності ексдружини

Новини

Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02
Захоплення квартир померлих за участі колишнього судді Тандира: ДБР оприлюднило деталі справи (відео)
11 травня, 15:27

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua