Фото сцени Євробачення розлетілося мережею через неочікуваний український символ
Українці помітили на сцені Євробачення 2026 синьо-жовті кольори
12 травня у Відні відбувся перший півфінал Євробачення 2026. В мережі вже з'явилися перші кадри шоу та виступів країн-учасниць. Українці в мережі активно коментують шоу, одна з глядачів звернула увагу на незвичну деталь цьогорічної сцени Євробачення. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Тhreads.
Центр сцени Євробачення 2026 має форму, схожу на український тризуб. Всередині декорації розташоване серце, а з двох боків вила, схожі на частини тризуба.
Крім цього, декорації сцени головного пісенного конкурсу виконана у блакитних та жовтих кольорах, що нагадує прапор України. Зокрема, про це й пишуть українці в соцмережі Тhreads. «Організатори навряд чи про таке здогадувалися, але сцена Євробачення-2026 схожа на форму українського тризуба», – помітила одна з глядачів півфіналу.
Під цим дописом українці погодилися з користувачкою та теж помітили схожість сцени з гербом України. Також вони звернули увагу на кольори сцени Євробачення, що нагадують український прапор:
- «Ще й блакитно-жовта. Хто розуміється на знаках».
- «Дійсно».
- «Але дійсно дуже красиво!»
До слова, крім сцени, декорації довкола, на тлі яких з'являються ведучі півфіналу, також сяють синьо-жовтими відтінками. А під час виступів деяких учасників прожектори також підсвічують сцену кольорами прапору України.
Як повідомляв «Главком», стартував перший півфінал Євробачення-2026. На сцену вийдуть представники 15 країн, які змагатимуться за 10 місць у Грандфіналі, який пройде у суботу, 16 травня.
Також повідомлялося, де можна переглянути трансляцію першого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026 та як голосувати за учасників. Трансляція першого півфіналу Євробачення 2026 розпочнеться о 22:00 за київським часом.
«Главком» представляє цикл ексклюзивних інтерв’ю з представниками Євробачення від Чорногорії, Португалії, Молдови, Польщі, Латвії та Греції. У розмовах йдеться про маловідомі деталі життя та творчості артистів, що дозволяють глибше зрозуміти ідею та настрій їхніх конкурсних номерів.
Читайте інтерв'ю:
- «Вірка Сердючка, Dancing Lasha Tumbai – це культово!» Інтерв’ю з Akylas – фаворитом Євробачення-2026
- «Українці, ваш «Новий світанок» ось-ось настане». Інтерв’ю з представницею Чорногорії на Євробаченні-2026
- На сцені Євробачення – нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Бліц-інтерв’ю з Bandidos do Cante – учасниками від Португалії
- Знає українську, але прославлятиме Молдову. Інтерв’ю з учасником Євробачення-2026 Satoshi
- Співачка, акторка та зірка соцмереж. Ексклюзивне інтерв’ю з представницею Німеччини на Євробаченні-2026
- «Я писала пісню для українців». Польська виконавиця Alicja – про довгий шлях до Євробачення-2026
- На сцену ювілейного Євробачення вийде вчителька англійської. Історія Atvara – представниці Латвії
Коментарі — 0