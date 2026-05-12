Фото сцени Євробачення розлетілося мережею через неочікуваний український символ

Українці помітили на сцені Євробачення 2026 синьо-жовті кольори

12 травня у Відні відбувся перший півфінал Євробачення 2026. В мережі вже з'явилися перші кадри шоу та виступів країн-учасниць. Українці в мережі активно коментують шоу, одна з глядачів звернула увагу на незвичну деталь цьогорічної сцени Євробачення. Про це пише «Главком» із посиланням на допис у Тhreads.

Центр сцени Євробачення 2026 має форму, схожу на український тризуб. Всередині декорації розташоване серце, а з двох боків вила, схожі на частини тризуба.

Крім цього, декорації сцени головного пісенного конкурсу виконана у блакитних та жовтих кольорах, що нагадує прапор України. Зокрема, про це й пишуть українці в соцмережі Тhreads. «Організатори навряд чи про таке здогадувалися, але сцена Євробачення-2026 схожа на форму українського тризуба», – помітила одна з глядачів півфіналу.

Під цим дописом українці погодилися з користувачкою та теж помітили схожість сцени з гербом України. Також вони звернули увагу на кольори сцени Євробачення, що нагадують український прапор:

«Ще й блакитно-жовта. Хто розуміється на знаках».

«Дійсно».

«Але дійсно дуже красиво!»

До слова, крім сцени, декорації довкола, на тлі яких з'являються ведучі півфіналу, також сяють синьо-жовтими відтінками. А під час виступів деяких учасників прожектори також підсвічують сцену кольорами прапору України.

