На сцену вийде Leleka. Перші репетиції другого півфіналу Євробачення: текстова трансляція

Стежимо за четвертим днем репетицій разом з «Главкомом»

5 травня 2026 року у Відні тривають репетиції Євробачення-2026, під час яких на сцені з'являться представники другого півфіналу. Про їх перебіг повідомляє «Главком» в цій новині.

Про перші репетиції

Перші репетиції тривають 30 хвилин, і є закритими для всієї преси, тому вся інформація надходить зі спеціального реддиту від офіційної сторінки Євробачення.

Під час них виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та вперше намагаються показати свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут обговорюються будь-які зміни щодо візуальних ефектів, роботи камери, хореографії тощо. Після цього відбудеться консультація з питань макіяжу, яка триває 20 хвилин і є завершальним етапом репетицій.

Блог перших репетицій (5 травня)

Кажуть, на затемнення не варто дивитися прямо, але у випадку з виступом Delta Goodrem для Австралії відвести погляд точно не вийде. Її номер Eclipse буквально притягує увагу.

У постановці активно грають зі світлом і тінню: блиск тут усюди – від мікрофонної стійки до графіки на сцені та екранах. Візуальна концепція повністю відповідає ідеї пісні й виглядає дуже цілісно. Окремо вражає образ співачки. Delta виходить у кутюрній сукні, оздобленій приблизно 7000 кристалами Swarovski. На створення цього вбрання пішло близько 500 годин, і результат справді виглядає розкішно.

Оскільки Delta класично підготовлена піаністка, її виступ чудово підкреслює музичну традицію Відня. До того ж саме Відень приймав перший виступ Австралії на Євробаченні у 2015 році, тому нинішній номер має і символічне значення. До того ж, у фіналі використовується унікальний піротехнічний ефект, якого більше немає в жодного учасника цього року – і це додає виступу ще більше масштабу.

Номер Søren Torpegaard Lund фактично переїхав на Євробачення прямо з Melodi Grand Prix. Причому майже без змін: ту саму конструкцію просто перевезли і встановили на новій сцені. Коли концепція працює, її не поспішають переробляти.

Втім, деякі деталі все ж підсилили. Образ артиста став більш виразним: чорні шкіряні штани поєднуються з аквамариновою сорочкою, яка згодом зникає, а під нею відкривається блискучий чорний напівпрозорий топ. Натомість ключовим елементом залишається коробка, всередині якої розгортається значна частина виступу. Червоне підсвічування поступово наростає, і до другого приспіву атмосфера стає максимально напруженою й “гарячою”. Хореографія також виглядає більш інтенсивною, ніж раніше.

Ближче до фіналу Søren виходить із цієї конструкції, і сцена змінюється: з’являється ефект бурі, який швидко переходить у вогняну візуалізацію. Останні секунди стають вже справжній вибух енергії. Окремо варто відзначити вокал: навіть під час активного руху він звучить дуже впевнено, а під час прогонів було помітно, що його голосові можливості ще ширші. Це той випадок, коли виступ тримає увагу від початку до кінця.

Далі свою репетицію провела героїня нашого першого євробаченського інтерв'ю Atvara. Багато хто вже бачив її виступ на Supernova, який приніс перемогу, і не раз повертався до нього. Тож логічно, що для Євробачення концепцію кардинально не змінювали – її просто масштабували під більшу сцену.

Втім, без оновлень не обійшлося. Декор сукні став ще більш насиченим: каміння тепер займає більшу площу, спускаючись уздовж силуету і частково покриваючи руку. Візуально це виглядає ще яскравіше й ефектніше. Також додалося більше уламків скла у постановці: тепер їх настільки багато, що створюється відчуття повністю заповненого простору. Це додає драматизму, але водночас виглядає досить ризиковано й напружено.

Загалом номер зберіг свою атмосферу, але став масштабнішим і видовищнішим. І наживо це, схоже, справлятиме ще сильніше враження.

Antigoni провела репетицію свого номера Jalla для Кіпру у Відні, і обіцяне «dancing on the table» тут справді стає центральною ідеєю.

Проте концепцію значно масштабували: це не просто стіл, а величезна конструкція, на якій одночасно виступають і сама співачка, і четверо танцівників. Вони використовують її як подіум, виконуючи хореографію прямо на її поверхні, маючи навіть реквізит у вигляді тарілок. Стільці тут теж не поруч, а прямо на столі, що додає постановці ще більшого ефекту.

Стіл доповнений LED-елементом у вигляді доріжки, який підсилює один із найяскравіших моментів пісні – частину «you want more?...». Після цього Antigoni впевнено переходить до подіуму сцени, де номер стає ще динамічнішим і додається піротехніка, яку частіше можна побачити у рок-виступах.

Образ співачки легкий і водночас ефектний – коротка біла сукня з бісером у стилі, що відсилає до образу Афродіти. Виглядає так, ніби вона готова до літнього вечора в Нікосії. Фон сцени доповнюють великі античні колони, підсвічені синім світлом, що підкреслює грецьку естетику виступу.

Нагадаємо, що вчора, 4 травня, на сцені Євробачення вперше з'явилися представники першої половини другого півфіналу.