На сцену вийде Leleka. Перші репетиції другого півфіналу Євробачення: текстова трансляція

glavcom.ua
Leleka почне репетицію сьогодні о 14:25
фото: ORF

Стежимо за четвертим днем репетицій разом з «Главкомом»

5 травня 2026 року у Відні тривають репетиції Євробачення-2026, під час яких на сцені з'являться представники другого півфіналу. Про їх перебіг повідомляє «Главком» в цій новині. 

Про перші репетиції

Перші репетиції тривають 30 хвилин, і є закритими для всієї преси, тому вся інформація надходить зі спеціального реддиту від офіційної сторінки Євробачення.

Під час них виконавці виходять в усьому необхідному вбранні та вперше намагаються показати свої номери. Після завершення прогону кожна делегація прямує до кімнати для перегляду, щоб подивитися запис репетиції. Тут обговорюються будь-які зміни щодо візуальних ефектів, роботи камери, хореографії тощо. Після цього відбудеться консультація з питань макіяжу, яка триває 20 хвилин і є завершальним етапом репетицій.

Блог перших репетицій (5 травня)

14:15. Австралія: Delta Goodrem – Eclipse

Кажуть, на затемнення не варто дивитися прямо, але у випадку з виступом Delta Goodrem для Австралії відвести погляд точно не вийде. Її номер Eclipse буквально притягує увагу.

У постановці активно грають зі світлом і тінню: блиск тут усюди – від мікрофонної стійки до графіки на сцені та екранах. Візуальна концепція повністю відповідає ідеї пісні й виглядає дуже цілісно. Окремо вражає образ співачки. Delta виходить у кутюрній сукні, оздобленій приблизно 7000 кристалами Swarovski. На створення цього вбрання пішло близько 500 годин, і результат справді виглядає розкішно.

Оскільки Delta класично підготовлена піаністка, її виступ чудово підкреслює музичну традицію Відня. До того ж саме Відень приймав перший виступ Австралії на Євробаченні у 2015 році, тому нинішній номер має і символічне значення. До того ж, у фіналі використовується унікальний піротехнічний ефект, якого більше немає в жодного учасника цього року – і це додає виступу ще більше масштабу.

13:20. Данія: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

Номер Søren Torpegaard Lund фактично переїхав на Євробачення прямо з Melodi Grand Prix. Причому майже без змін: ту саму конструкцію просто перевезли і встановили на новій сцені. Коли концепція працює, її не поспішають переробляти.

Втім, деякі деталі все ж підсилили. Образ артиста став більш виразним: чорні шкіряні штани поєднуються з аквамариновою сорочкою, яка згодом зникає, а під нею відкривається блискучий чорний напівпрозорий топ. Натомість ключовим елементом залишається коробка, всередині якої розгортається значна частина виступу. Червоне підсвічування поступово наростає, і до другого приспіву атмосфера стає максимально напруженою й “гарячою”. Хореографія також виглядає більш інтенсивною, ніж раніше.

Ближче до фіналу Søren виходить із цієї конструкції, і сцена змінюється: з’являється ефект бурі, який швидко переходить у вогняну візуалізацію. Останні секунди стають вже справжній вибух енергії. Окремо варто відзначити вокал: навіть під час активного руху він звучить дуже впевнено, а під час прогонів було помітно, що його голосові можливості ще ширші. Це той випадок, коли виступ тримає увагу від початку до кінця.

12:40. Латвія. Atvara – Ēnā

Далі свою репетицію провела героїня нашого першого євробаченського інтерв'ю Atvara. Багато хто вже бачив її виступ на Supernova, який приніс перемогу, і не раз повертався до нього. Тож логічно, що для Євробачення концепцію кардинально не змінювали – її просто масштабували під більшу сцену.

Втім, без оновлень не обійшлося. Декор сукні став ще більш насиченим: каміння тепер займає більшу площу, спускаючись уздовж силуету і частково покриваючи руку. Візуально це виглядає ще яскравіше й ефектніше. Також додалося більше уламків скла у постановці: тепер їх настільки багато, що створюється відчуття повністю заповненого простору. Це додає драматизму, але водночас виглядає досить ризиковано й напружено.

Загалом номер зберіг свою атмосферу, але став масштабнішим і видовищнішим. І наживо це, схоже, справлятиме ще сильніше враження.

12:00. Кіпр: Antigoni – Jalla

Antigoni провела репетицію свого номера Jalla для Кіпру у Відні, і обіцяне «dancing on the table» тут справді стає центральною ідеєю.

Проте концепцію значно масштабували: це не просто стіл, а величезна конструкція, на якій одночасно виступають і сама співачка, і четверо танцівників. Вони використовують її як подіум, виконуючи хореографію прямо на її поверхні, маючи навіть реквізит у вигляді тарілок. Стільці тут теж не поруч, а прямо на столі, що додає постановці ще більшого ефекту.

Стіл доповнений LED-елементом у вигляді доріжки, який підсилює один із найяскравіших моментів пісні – частину «you want more?...». Після цього Antigoni впевнено переходить до подіуму сцени, де номер стає ще динамічнішим і додається піротехніка, яку частіше можна побачити у рок-виступах.

Образ співачки легкий і водночас ефектний – коротка біла сукня з бісером у стилі, що відсилає до образу Афродіти. Виглядає так, ніби вона готова до літнього вечора в Нікосії. Фон сцени доповнюють великі античні колони, підсвічені синім світлом, що підкреслює грецьку естетику виступу.

14:55. Україна: Leleka – Ridnym

16:30. Албанія: Alis – Nân

17:10. Мальта: Aidan – Bella

17:50. Норвегія: Jonas Lovv – Ya Ya Ya

Нагадаємо, що вчора, 4 травня, на сцені Євробачення вперше з'явилися представники першої половини другого півфіналу

