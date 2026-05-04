Ізраїль наляканий через можливу перемогу однієї з країн на Євробаченні

Голова делегації Ізраїлю сумнівається, що країну допустять на конкурс

На тлі підготовки до пісенного конкурсу у Відні, ізраїльська делегація та суспільний мовник KAN висловлюють серйозну стурбованість сценарієм, за якого переможцем стане Фінляндія. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Ynet News.

Причини занепокоєння

Згідно з прогнозами та букмекерськими котируваннями, саме фінські представники Linda Lampenius та Pete Parkkonen наразі вважаються головними фаворитами на перемогу. Для Ізраїлю можлива перемога Фінляндії – це не просто програш, а складний геополітичний виклик.

Зокрема, джерела всередині ізраїльської делегації відкрито називають Фінляндію «складним сценарієм» через вкрай напружену атмосферу та побоювання щодо того, як там прийматимуть ізраїльських артистів. Після складного досвіду в Мальме у 2024 році, KAN прагне, щоб конкурс проходив у максимально дружньому середовищі. Ізраїльські посадовці вважають, що в такій країні, як Фінляндія, виклики для безпеки та психологічний тиск на делегацію будуть значно вищими, ніж у Австрії.

Окрім того, в ізраїльській делегації помічають «фоновий шум» з боку фінських представників, що лише підсилює відчуття напруженості між країнами в межах конкурсу.

Як Ізраїлю лишитися на Євробаченні?

Єдиним надійним способом уникнути поїздки до Гельсінкі у 2027 році ізраїльська сторона вважає власну перемогу. Попри те, що Ноам Беттан наразі посідає шосте місце у прогнозах, його команда націлена виключно на першу сходинку з піснею Michelle.

До того ж Ізраїль категорично не збирається добровільно відмовлятися від права проведення конкурсу 2027 року в разі виграшу.

KAN прагне вести прямий діалог з EBU, щоб не допустити повторення ситуації з Україною, коли через безпекові ризики конкурс 2023 року був перенесений до Ліверпуля.

Шлях до перемоги ускладнюється новими правилами EBU, які в Ізраїлі сприймають як завуальовану спробу обмежити їхні шанси. Наприклад, повернення професійного журі до півфіналів та обмеження кількості голосів з одного номера з 20 до 10 розглядаються як кроки для зменшення впливу масової підтримки глядачів, на яку традиційно розраховує Ізраїль.

Нагадаємо, що Ноам Беттан уже провів першу репетицію на конкурсі у Відні.