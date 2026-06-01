Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Світлана Білоножко з невісткою з’явилися на публіці в українських брендах: яка ціна

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Світлана Білоножко зі своєю невісткою Мариною Білоножко
фото: nicolas_karma_official/Instagram
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Зіркові свекруха та невістка відвідали концерт у Києві

Народна артистка України Світлана Білоножко разом зі своєю невісткою співачкою Мариною Білоножко показалися на концерті у Києві в українських брендах. Зірки розповіли, скільки коштують їхні образи блогеру Ніколасу Кармі, пише «Главком».

На захід Світлана Білоножко з невісткою вбралися у сукні в українському стилі. Як з’ясувалося, народна артистка прийшла на концерт у своєму сценічному образі.

Світлана Білоножко була одягнена у білу сукню, яку прикрасив чорний шкіряний корсет із вишивкою, чорна спідниця та великі яскраві перла. «Я виступаю у цьому костюмі на сцені. Може $300, може більше», – сказала Світлана Білоножко. Водночас її невістка зауважила, що образ коштує дорожче. «Це ручна вишивка, шкіряний корсет, близько $500», – додала співачка.

Світлана Білоножко зі своєю невісткою Мариною Білоножко
Світлана Білоножко зі своєю невісткою Мариною Білоножко
фото: nicolas_karma_official/Instagram

Дружина Георгія Білоножка Марина також завітала на захід у вбрані в українському стилі. Вона обрала сукню від українського бренду Kod Kapsula дизайнерки Катерини Глазової, яка коштує 25 тис. грн, а взуття 6 тис. грн.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Також зіркові невістка та свекруха розповіли про свої сумки. У Марини Білоножко була сумочка, яку їй подарували, тому ціну вона не назвала. А Світлана Білоножко підкреслила свій образ сумкою він бренду Chanel. «У нас сумок по 20 тисяч Hermès немає», – додала Марина Білоножко.

Марина Білоножко одягла сукню від українського бренду Kod Kapsula дизайнерки Катерини Глазової за 25 тис. грн
Марина Білоножко одягла сукню від українського бренду Kod Kapsula дизайнерки Катерини Глазової за 25 тис. грн
фото: nicolas_karma_official/Instagram

Зазначимо, Світлана Білоножко має двоє синів Георгія і Євгена. У неї також є двоє онуків Віталій Білоножко і Світлана Білоножко. Це діти Георгія та його дружини Марини Білоножко.

Нагадаємо, народна артистка України Світлана Білоножко поскаржилася на розмір своєї пенсії. На думку Світлани Білоножко, її пенсія є невеликою. Попри те, що сума зростала, вона все одно не вважає таку пенсію відповідною її багаторічній кар'єрі на сцені.

Читайте також:

Теги: Віталій Білоножко стиль співачка дружина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Leleka з'явиться на сцені конкурсу під час другого півфіналу рівно за тиждень, 14 травня
Авторка образу Leleka на Євробаченні розкрила особливості вбрання українки
7 травня, 20:50
Кейт Міддлтон приїхала до Італії
Кейт Міддлтон здійснила перший офіційний візит після лікування раку (фото)
14 травня, 13:24
Яніна Лубінець з сином Данилом та дочкою Валерією
Дмитро Лубінець привітав своїх рідних із Днем сім’ї (фото)
15 травня, 17:06
Leleka продемонструвала один з найпотужніших українських символів
Leleka показала особливий жест після свого виступу у півфіналі Євробачення
16 травня, 20:08
Співачка висловила співчуття постраждалим і наголосила, що біль від цієї атаки — спільний
«Про нас просто забули». Оля Полякова розказала, як в Лондоні висвітлювався російський удар по Києву
24 травня, 23:47
Світлана та Віталій Білоножко
Світлана Білоножко зізналася, чи отримує прибуток від пісень покійного чоловіка
26 травня, 12:00
Сергій Простаков, ліворуч, та Василь Чучупак, обидва з бойового підрозділу «Гонор», у магазині «Мохаве» в Києві, де продаються їхні нашивки, сорочки та інші товари
NYT: Війна змінила вуличний стиль в Україні
29 травня, 05:50
Аліна Гросу вперше стала мамою у квітні цього року
Ірина Білик стала хрещеною сина Гросу: «символічне» стало реальним
Вчора, 23:20
Уже п’ятий рік День Києва проходить в умовах воєнного стану
Українські зірки зворушливо привітали Київ із днем народження
Вчора, 20:36

Шоу-біз

Світлана Білоножко з невісткою з’явилися на публіці в українських брендах: яка ціна
Світлана Білоножко з невісткою з’явилися на публіці в українських брендах: яка ціна
Ірина Білик та Дмитро Коляденко в обіймах примирилися просто на сцені (відео)
Ірина Білик та Дмитро Коляденко в обіймах примирилися просто на сцені (відео)
Юлія Саніна приїхала до Києва з-за кордону та натрапила на хейт
Юлія Саніна приїхала до Києва з-за кордону та натрапила на хейт
«Треба вже сказати правду. Ми – ідеальна пара». Бадоєв і Барських зробили гучне «зізнання»
«Треба вже сказати правду. Ми – ідеальна пара». Бадоєв і Барських зробили гучне «зізнання»
Ірина Білик стала хрещеною сина Гросу: «символічне» стало реальним
Ірина Білик стала хрещеною сина Гросу: «символічне» стало реальним
Автор «Смарагдового неба» Drevo одружився у Києві
Автор «Смарагдового неба» Drevo одружився у Києві

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Сьогодні, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Сьогодні, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Сьогодні, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Сьогодні, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Сьогодні, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Сьогодні, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua