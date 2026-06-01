Світлана Білоножко з невісткою з’явилися на публіці в українських брендах: яка ціна

Зіркові свекруха та невістка відвідали концерт у Києві

Народна артистка України Світлана Білоножко разом зі своєю невісткою співачкою Мариною Білоножко показалися на концерті у Києві в українських брендах. Зірки розповіли, скільки коштують їхні образи блогеру Ніколасу Кармі, пише «Главком».

На захід Світлана Білоножко з невісткою вбралися у сукні в українському стилі. Як з’ясувалося, народна артистка прийшла на концерт у своєму сценічному образі.

Світлана Білоножко була одягнена у білу сукню, яку прикрасив чорний шкіряний корсет із вишивкою, чорна спідниця та великі яскраві перла. «Я виступаю у цьому костюмі на сцені. Може $300, може більше», – сказала Світлана Білоножко. Водночас її невістка зауважила, що образ коштує дорожче. «Це ручна вишивка, шкіряний корсет, близько $500», – додала співачка.

Світлана Білоножко зі своєю невісткою Мариною Білоножко фото: nicolas_karma_official/Instagram

Дружина Георгія Білоножка Марина також завітала на захід у вбрані в українському стилі. Вона обрала сукню від українського бренду Kod Kapsula дизайнерки Катерини Глазової, яка коштує 25 тис. грн, а взуття 6 тис. грн.

Також зіркові невістка та свекруха розповіли про свої сумки. У Марини Білоножко була сумочка, яку їй подарували, тому ціну вона не назвала. А Світлана Білоножко підкреслила свій образ сумкою він бренду Chanel. «У нас сумок по 20 тисяч Hermès немає», – додала Марина Білоножко.

Марина Білоножко одягла сукню від українського бренду Kod Kapsula дизайнерки Катерини Глазової за 25 тис. грн фото: nicolas_karma_official/Instagram

Зазначимо, Світлана Білоножко має двоє синів Георгія і Євгена. У неї також є двоє онуків Віталій Білоножко і Світлана Білоножко. Це діти Георгія та його дружини Марини Білоножко.

Нагадаємо, народна артистка України Світлана Білоножко поскаржилася на розмір своєї пенсії. На думку Світлани Білоножко, її пенсія є невеликою. Попри те, що сума зростала, вона все одно не вважає таку пенсію відповідною її багаторічній кар'єрі на сцені.