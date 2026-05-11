Школяр із Вінниці встановив рекорд України, розповівши головні факти про «Євробачення» (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Лана Вєтрова з восьмирічним рекордсменом Богданом Малярським
фото: Вєтрова Лана/Facebook

Лана Вєтрова: «Українські діти не перестають нас дивувати!»

У Вінниці восьмирічний Богдан Малярський встановив рекорд України. Школяр розповів про 70-річну історію пісенного конкурсу Євробачення на пам’ять. Про рекорд юного вінничанина повідомила керівниця Національного Реєстру Рекордів України Лана Вєтрова, пише «Главком».

Богдан Малярський назвав 232 факти про Євробачення та встановив рекорд України «Найбільша кількість фактів з історії пісенного конкурсу Євробачення, відтворених напам’ять дитиною». «70 років історії легендарного Євробачення в цифрах і фактах відтворив напам’ять 8-річний школяр Вінницького ліцею № 20 Богдан Малярський. Він віртуозно зчитує партитуру семи десятиліть історії пісенного конкурсу Євробачення так, наче сам був за лаштунками кожного фіналу, починаючи з найпершого в 1956 році», – йдеться в дописі.

Як розповіла Лана Вєтрова, серед фактів, про які розповів восьмирічний рекордсмен, були дати, переможці, країни, відомі пісні, інциденти та перемоги Євробачення за останні десятиліття. «Було неймовірно спостерігати, як Богдан із захватом оперує датами, які старші за його батьків і відбувалися за десятиліття до його народження. Хлопчик захопився Євробаченням у 4 роки, зараз уже веде свою рукописну картотеку й робить власні прогнози», – розповіла Лана Вєтрова. Також хлопець передбачив участь у Євробаченні співачки Leleka, яка цьогоріч представляє Україну на конкурсі.

На думку Лани Вєтрової талант та знання Богдана Малярського заслуговують на найвищі бали від глядачів та журі. «Українські діти не перестають нас дивувати!» – додала Вєтрова в коментарях під своїм дописом.

Також про рекорд школяра висловилася його мати Ірина Малярська. «Ми безмежно щасливі, що енергія сина знайшла свій закономірний вихід! Зацікавленість конкурсом у нього давно і планомірно, у своє задоволення, він постійно поглиблював знання про Євробачення! Дуже хочеться, щоб систематизація даних була корисною у всіх сферах, які цікавлять Богдана!» – написала жінка.

Нагадаємо, київський школяр Борис Васковець встановив вражаючий національний рекорд, відтворивши напам’ять 300 знаків числа Пі. За словами керівниці Національного Реєстру Рекордів України Лани Вєтрової, унікальність досягнення полягає також і у методі запам’ятовування: хлопець сприймав нескінченний цифровий ряд як ритмічну структуру або «лютий реп». 

