Рибчинський заявив, що Тоня Матвієнко порушує авторські права

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Тоня Матвієнко виконує пісні своєї матері
Рибчинський: Тоня, ти в небезпеці

Український поет-пісняр Євген Рибчинський заявив, що співачка Тоня Матвієнко виконує пісні своєї матері без згоди авторів, порушуючи авторські права. Про це він зауважив в ефірі шоу «Балючі теми», передає «Главком».

«Ці пісні були написані для її мами. До Ніни Митрофанівни в нас у родині таке ставлення, як до рідної людини. До Тоні такого ставлення немає. І в неї будуть проблеми не з нами, а з іншими авторами», – зазначив композитор.

Зокрема, мова йде про пісню «Ой, летіли дикі гуси», написану покійним композитором Ігорем Покладом. Рибчинський підкреслив, що дружина композитора має всі права на цей твір і може подати до суду на Матвієнко.

«Тоня в жодному концерті в пам'ять Поклада участі не брала, але їздить і співає його пісні. Так не робиться. Це називається шара. Воно «на шару» дісталося... Вона ще не потрапляла в такі ситуації. Я відразу Тонечку попереджаю: «Тоня, ти в небезпеці». Ти маєш зі Світланою Поклад вирішити це питання. А з родиною Рибчинських ти вирішиш дуже просто. Тобі треба набрати і зустрітися», – наголосив Рибчинський.

До слова, відомий український поет-пісняр Євген Рибчинський заявив, що Таїсія Повалій, якій він написав багато хітів, ігнорує його листи про розірвання угоди та продовжує незаконно виконувати його твори, попри заборону з 2014 року. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому» «Юрію Рибчинському – 80! Син відповідає за батька».

авторське право Тоня Матвієнко Євген Рибчинський

