Колишній продюсер зробив «найцінніший подарунок» Ірині Білик в її ювілейний рік

6 квітня цього року Ірина Білик відсвяткувала свій 55-й день народження

Українська співачка та композиторка, народна артистка України Ірина Білик повідомила своїм прихильникам, що отримала особливий подарунок у ювілейний рік, передає «Главком».

Примадонна української естради розповіла, що всі авторські права на її пісні тепер належать тільки їй. Вона висловила подяку своєму колишньому продюсеру та чоловіку Юрію Нікітіну за цей шляхетний вчинок, зазначивши, що тепер відчуває себе щасливою.

Як відомо, першим чоловіком Ірини Білик став продюсер Юрій Нікітін. Їхня зустріч відбулася в 1990 році на фестивалі «Весняні надії». Тоді Ірина тільки починала свою кар'єру співачки, а Юрій був музикантом.

Вони почали співпрацювати: Ірина виконувала пісні, а Юрій займався її продюсуванням. З часом їхні стосунки переросли з професійних у романтичні.

Варто зазначити, що 6 квітня цього року Ірина Білик відсвяткувала свій 55-й день народження. Її ім’я стало символом нової вітчизняної музики, а пісні вже десятиліттями надихають і зачаровують слухачів.

«Главком» розповідав про життєвий шлях Білик, кар'єру та значення цієї персони в історії української музики.

До слова, днями легендарна українська співачка Ірина Білик показалась у новому іміджі. Вона опублікувала в своєму Instagram світлину незвичного для неї образу – з блакитними пасмами волосся.

55-річна зірка креативно підійшла і до підпису фото. «А ви як вважаєте, навіщо заміж, якщо рано чи пізно розлучатися?», – запитала вона у підписників.