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    Шоу-биз

    Ризатдинова впервые рассказала о причинах разрыва со скандальным нардепом-беглецом

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    Анна Ризатдинова и Александр Прохоров - Ризатдинова впервые рассказала о причинах разрыва со скандальным нардепом-беглецом
    Анна Ризатдинова и Александр Прохоров

    Спортсменка начала новый этап в жизни благодаря «Танцам со звездами»

    Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова затронула тему недавнего развода с беглецом-нардепом Александром Онищенко. О причинах разрыва прославленная спортсменка рассказала в эфире «Танцев со звездами».

    «Мне обидно, что пресса связывает меня с миллиардером Онищенко. Я всего достигла сама. Я считаю, неуместным связывать. Александр - отец моего ребенка. Мы не вместе. Человек меня закрыл. Я не готов сидеть дома, гладить, готовить . Я благодарю проекту, который помог мне начать жизнь с чистого листа», - прокомментировала Анна.

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    Ризатдинова с партнером по "Танцам со звездами"
    Ризатдинова впервые рассказала о причинах разрыва со скандальным нардепом-беглецом
    Ризатдинова впервые рассказала о причинах разрыва со скандальным нардепом-беглецом
    Ризатдинова впервые рассказала о причинах разрыва со скандальным нардепом-беглецом
    Ризатдинова впервые рассказала о причинах разрыва со скандальным нардепом-беглецом
    Ризатдинова впервые рассказала о причинах разрыва со скандальным нардепом-беглецом
    Ризатдинова впервые рассказала о причинах разрыва со скандальным нардепом-беглецом
    Ризатдинова впервые рассказала о причинах разрыва со скандальным нардепом-беглецом
    Ризатдинова впервые рассказала о причинах разрыва со скандальным нардепом-беглецом
    Ризатдинова впервые рассказала о причинах разрыва со скандальным нардепом-беглецом

    После этого Ризатдинова в паре с Александром Прохоровым выполнила страстный пасадобль и получила высший балл от судей.

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