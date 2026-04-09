Jerry Heil присвятила перший великий концерт мамі та поділилася зворушливою історією (фото)

Мама співачки стала для неї натхненням у музиці

Українська співачка Jerry Heil нещодавно дала свій перший великий концерт у Палаці Спорту. Цей виступ артистка вирішила присвятити своїй мамі. Цим виконавиця поділилася у своєму блозі у Facebook, пише «Главком».

Свій перший великий концерт Jerry Heil вирішила присвятити своїй мамі, яка надихала її займатися музикою: «Знаєте, цей концерт я би хотіла присвятити своїй мамі».

Артистка поділилася спогадами з дитинства своєї мами. Коли вона була юною, їй забороняли грати на баяні, через те, що це «не жіноча справа». «Коли вона була маленькою, заборонили займатися грою на баяні, бо це «не жіноча справа» – а це був єдиний шанс займатися музикою в селі «Не жіноча справа – грати на баяні» сьогодні звучить дико. Але я думаю, скільки речей існує все ще до сьогодні, у яких дівчата відмовляють собі через тиск чиїхось упереджень. І чи не здається тобі це дикістю через пʼять років, рік чи може завтра?» – написала співачка

Однак це не стало перешкодою для жінки і вона продовжила займатися музикою. Сьогодні вона співає в хорі. «Сьогодні моя мама співає в хорі, у неї все добре. Усе моє дитинство вона надихала займатися музикою мене й тепер через мене й через цей концерт учора вона, виходить, надихнула ще стількох людей», – поділилася виконавиця, присвятивши свій концерт мамі.

Нагадаємо, 4 квітня у Києві в Палаці спорту переможниця Нацвідбору на «Євробачення-2024» співачка Jerry Heil дала свій перший сольний концерт. На сцені зі співачкою виступили не лише українські зірки, але й колеги Jerry Heil з-за кордону. Перше масштабне шоу «Джерело» співачки Jerry Heil зібрало тисячі глядачів та водночас українських артистів та зірок з-за кордону. Jerry Heil виконала свої популярні пісні та з’явилася на сцені в дуеті з іншими зірками.

До слова, переможці «Євробачення-2024» Nemо зі Швейцарії приїхали до Києва та виступили на сольному концерті української співачки Jerry Heil. Nemо заспівали легендарну пісню Назарія Яремчука «Запроси мене в сни».