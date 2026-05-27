79-річний Сільвестр Сталлоне показався з палицею та занепокоїв мережу (фото)

Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін відсвяткували 29 років шлюбу

У мережі з'явилося нове фото американського актора Сильвестра Сталлоне, де він спирається на палицю та має втомлений вигляд. Ці кадри занепокоїли шанувальників голлівудського актора. Про це пише «Главком» із посиланням на допис з офіційної сторінки зірки.

На фото, що розлетілося мережею, Сильвестр Сталлоне сидить у кріслі зі своєю дружиною Дженніфер Флавін. Пара опублікувала фото з нагоди дня 29-ї річниці їхнього шлюбу.

Однак зовнішній вигляд зірки привернув увагу користувачів. Річ у тім, що на фото Сталлоне позує з палицею у руках, на яку зазвичай спираються під час ходьби. Зокрема зовнішній вигляд легенди Голлівуду викликав занепокоєння серед його шанувальників.

«Люди знають, що Сильвестр протягом багатьох років піддавав своє тіло справжнім мукам, знімаючись у бойовиках, але те, що він тепер так сильно спирається на палицю, дійсно вразило деяких шанувальників», – заявили інсайдери.

Сільвестр Сталлоне з дружиною в день річниці їхнього весілля фото: Іnstagram.com/officialslystallone

Також повідомляється, що Сильвестр Сталлоне мав багато травм та операцій, які йому довелося перенести через складні знімання у кіно. Врешті це все вплинуло на здоров’я та стан актора. Інсайдери також зауважили, що Сталлоне вперше з’явився на публіці у дуже втомленому та ослабленому стані.

«Серед його близьких існують реальні побоювання, що багаторічні травми та операції дають про себе знати найочевиднішим чином і що він зараз у буквальному сенсі на останньому подиху», – йдеться у виданні Radar Online.

Нагадаємо, американська зіркова пара, Сильвестр Сталлоне та його дружина Дженніфер Флавін, схоже, помирилися та вже й не думають ні про яке розлучення. Актор зізнався, що мало не втратив дружину після 25 років шлюбу, бо поставив на перше місце кар'єру, а сім'ю посунув на другий план. За словами Сталлоне, під час розриву з родиною він зрозумів те, чому раніше не приділяв належної уваги.