Кондратюк поставив крапку в конфлікті з Козловським: Правда була на моєму боці

Після конфлікту з Козловським Кондратюк не виключає появи його пісень у «Караоке на Майдані»
«Правда в конфлікті з Козловським була на моєму боці, і це легко було доведено в шести чи семи судах»

Український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк висловився про конфлікт зі своїм експідопічним, співаком Віталієм Козловським в інтерв’ю «Главкому». Шоумен поставив крапку в багаторічному скандалі.

Ігор Кондратюк розповів, що він продав Віталію Козловському права на всі його пісні, оскільки артист сплатив усі штрафи. Також шоумен пояснив, чи зможуть учасники шоу «Караоке на Майдані» співати пісні Козловського.

«Будуть, чому ні, якщо ці пісні оберуть учасники? Я вже не маю ніякого відношення до пісень Козловського, бо продав йому всі права, які в мене були. Точніше, після того, як він сплатив усі штрафи. Тому, якщо або ведучий захоче обирати пісні Козловського в першому турі, або учасники – для виконання в другому турі, то в них на це є повне право», – сказав ведучий.

Продюсер поділився історією багаторічного конфлікту з Віталієм Козловським та пояснив, із чого все почалося: «На початку конфлікту я намагався подавати свою версію, але зрозумів, що людям це до дупи. І я перестав це робити. Мені було байдуже, як це впливає на мій імідж в очах тих людей, які не хочуть розібратися в ситуації. Люди, у яких є клепка в голові зрозуміли, що це питання – просте, як двері, бо права належали мені. А Козловський вирішив піти від мене і продовжувати використовувати ті пісні, які належали мені, і я заборонив йому їх виконувати».

Крім цього, продюсер заборонив Козловському виконувати його пісні, тому що вони мали між собою окремі домовленості, які співак порушив.

«А заборонив я тому, що в нас були певні домовленості, які він порушив. Тобто він поступив непорядно. А розуміли це люди чи ні мені було байдуже. Правда була на моєму боці, і це легко було доведено в шести чи семи судах. Мені досить багато років, щоб я звертав увагу на людей, які чогось не розуміють. Я сам багато, чого не розумію, але ніколи не буду казати «ату», якщо мені щось здається. Як казали раніше – хреститися треба, якщо здається. Мій імідж постраждав в очах людей, чия думка мені взагалі не важлива», – пояснив Кондратюк.

Ігор Кондратюк був продюсером співака Віталія Козловського
Після завершення конфлікту шоумен поставив крапку в цій історії та не слідкує за творчістю Віталія Козловського. Ведучий також зізнався, як реагує на тролінг та хейт у мережі.

«Я не звертаю увагу й не слідкую за Козловським. Це перегорнута сторінка мого минулого життя, яка називається «Я був у шоу-бізнесі». Я продюсував молодих артистів, які перемагали в проєкті «Шанс». Більш нікого. І це було принципово. Ця історія була пов’язана з моєю професійною сторінкою. Мені потрібно було, щоб вони популяризували той продукт, який я виробляю. Я трошки відповідальна людина, і думав, якщо люди голосують за моїх героїв, то потім кидати їх не етично», – зазначив він.

За словами Ігоря Кондратюка, він не звертає уваги на хейт та тролінг збоку свого експідопічного: «Що стосується тролінгу з боку Козловського та нещасних «Ліг сміху», то ця історія була в українському шоу-бізнесі, яку всі обговорювали. Нехай обговорюють. Це краще, ніж обговорювати труси Кіркорова».

На думку Ігоря Кондратюка, після того, як Віталій Козловський повернув права на свої пісні та переклав їх із російської на українську мову, у нього відбулося відродження кар’єри.

Ігор Кондратюк та Віталій Козловський познайомилися на шоу «Караоке на Майдані», де співак брав участь. Згодом протягом багатьох років артиста та продюсера пов'язувала співпраця, за час якої на світ з’явилися відомі хіти Козловського.

Однак у 2012 році Віталій Козловський припинив роботу з Ігорем Кондратюком. На той момент права на його пісні належали продюсеру, однак Козловський продовжив співати свої хіти попри заборону. Саме через це у співака з’явилися борги. Тоді ж Ігор Кондратюк звинуватив колишнього підопічного в порушенні авторського права. Між продюсером та його експідопічним тривали суди, які закінчувалися на користь Кондратюка.

Врешті співак мав виплатити своєму колишньому продюсеру чималу суму коштів. Протягом 10 років між ними тривав конфлікт. Згодом артист сплатив усі борги та отримав права на свої пісні. 

В інтерв'ю «Главкому» телепродюсер Ігор Кондратюк пояснив, чому виступив проти показу старих випусків шоу «Караоке на Майдані», які були зняті до 2014 року. Правовласник шоу також розповів, передав ліцензію на створення окремої кількості програм «Караоке на Майдані» телеканалу ТЕТ та контролює знімання, як продюсер та автор.

