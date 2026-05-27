Відомий український шоумен втратив дружину

У Дмитра Оскіна пішла з життя його дружина Ліка

Про смерть дружини артиста стало відомо 26 травня

Заслужений артист України, актор та шоумен Дмитро Оскін втратив дружину. Про це повідомили у театрі «Особистості», де працює актор, пише «Главком».

На сторінці театру 26 травня з’явився допис, де адміністрація закладу висловила співчуття актору з приводу втрати його дружини Ліки. «Театр висловлює щире співчуття нашому чудовому актору Дмитру Оскіну з приводу важкої втрати – смерті дружини Ліки. Хай спочиває з Богом», – йдеться в дописі. Причин смерті жінки не розголошують.

фото: скриншот Facebook

У коментарях під дописом колеги Дмитра Оскіна також висловили йому співчуття:

«Глибокі співчуття Дмитру. Страшне горе», – написала акторка Ольга Сумська.

«Глибокі співчуття рідним, близьким. Царство небесне. Світла памʼять», – йдеться у коментарі народної артистки Світлани Білоножко.

«Найгірше, що може статися. Мої найщиріші співчуття Дімочці», – написала дружина покійного композитора Ігоря Поклада Світлана.

Зазначимо, у квітні в Києві пішла з життя телеведуча Тетяна Сивохо – вдова українського шоумена Сергія Сивохи. Причиною смерті стала онкологічна хвороба, яка розвивалася стрімко. Для багатьох смерть Тетяни стала шоком, адже вона до останнього залишалася сильною та активною.