Куди сходити у Києві 13-19 квітня: дайджест культурних подій

В Національному музеї історії України триває виставка «Українська писанка: витоки і сучасність»

Цього тижня у столиці на киян чекає чимало цікавих культурних подій. Зокрема, триває артпроєкт «Намистини долі», що об’єднав понад 60 митців навколо символів жіночої сили, а на унікальній виставці писанок вперше покажуть рідкісні артефакти Княжої доби. Театральна сцена відповість щирою трагікомедією про воєнні будні «Все буде добре, але не одразу», а легендарний ансамбль Virsky продемонструє масштабну енергію танцю та традицій.

«Главком» підготував добірку подій на 12-19 квітня, які варто відвідати.

Музеї

Виставка артпроєкту «Намистини долі»

Цей проєкт за надзвичайно короткий час об’єднав понад 60 талановитих учасників: художників, колажистів, майстринь, поетів, письменників, виконавців, співаків та музикантів. Особливе місце в проєкті посідає жіноче коло, яке починалося з моделей ElegansGroup і вже стало потужною мистецькою спільнотою.

«Намистини долі» – це мистецька мандрівка крізь красу, жіночність і силу духу. Кожна робота – це намистинка великого символічного намиста, де поєднуються традиції і сучасність, особисті історії та колективний досвід. Виставка відображає багатогранність українського мистецтва, підкреслюючи роль жінки у створенні краси, підтримці культурного простору та волонтерських ініціативах.

Серед кураторів – жінки, які взяли на свої плечі важливу місію.

На виставці представлені експозиції художників: Валерія Франчука, Еллен Оро, Алли Осадчої, Олени Погребняк, Хелен Калм, Іванки Московки, Валентини Папіної

Цікаві роботи майстрів бісеру: Наталі Чередніченко, Тамари Квас, Ірини Д’яченко, Тетяни Гулідової

Авторські колажі: Ксенії Туренко, Наталі Любінецької, Інни Мокрицької.

Ця виставка – культурний простір для обміну ідеями, зустрічі митців і глядачів, місце, де мистецтво стає містком між поколіннями. Кожна намистинка тут – символ нашої сили, краси та відродження.

Коли: до 25 квітня.

Місце проведення: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, корп. 26.

Виставка Івана Марчука «Я сколихнув цей світ»

У Музеї історії міста Києва відкривається ювілейна виставка «Я сколихнув цей світ», присвячена 90-річчю геніального українського художника Івана Марчука.

Іван Марчук – один із найвизначніших митців сучасності, автор понад 5 тисяч творів та творець унікальної художньої техніки «пльонтанізм». Назва виставки водночас є авторським зізнанням художника та свідченням світового масштабу його творчості: сьогодні його роботи є на всіх континентах, навіть в Антарктиді.

Ця експозиція стане найбільшою ретроспективою художника за останні роки. Вперше Музей історії міста Києва віддає під один проєкт усі свої виставкові площі. Майже 250 творів Марчука розгорнуться на чотирьох поверхах, демонструючи шлях митця від ранніх студентських пошуків до філософських циклів сучасності.

Експозиція сформована за тематичним принципом: кожен поверх музею матиме власну назву та концепцію, формуючи цілісний портрет художника – від ранніх пошуків до знакових циклів і філософських узагальнень.

Особливе місце в експозиції займатимуть твори з особистої колекції Івана Марчука: ранній живопис, портрети, студентські роботи, ескізи та керамічні панно, більшість із яких раніше не були представлені широкому загалу.

Коли: з 13 березня по 17 травня 2026 року.

Місце проведення: Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва, вул. Богдана Хмельницького, 7.

Виставка «Українська писанка: витоки і сучасність»

В Національному музеї історії України триває виставка «Українська писанка: витоки і сучасність».

З давніх-давен пташине яйце вважалося символом життя та родючості, було першоосновою Всесвіту, означало відродження та оновлення, уособлювало пробудження природи після зими. Воно, особливо фарбоване чи розмальоване, було могутнім амулетом-оберегом, що приносив здоров’я, достаток і благополуччя. Підходили яйця різних птахів: курячі, качині, гусячі, журавлині тощо. Пізніше ця традиція збереглася в українському писанкарстві – різновид яйця обирала сама майстриня. Фарбували яйця рослинними та мінеральними барвниками або розмальовували. Крім писанок із пташиних яєць, також широко розповсюдженою була традиція виготовлення мальованих «писанок» з дерева, скла й фаянсу.

На виставці «Українська писанка: витоки і сучасність» можна побачити розмаїття розписних яєць різних епох – від Києво-руської доби і до сьогодення! Це близько двохсот оригінальних експонатів з фондів Національного музею історії України, Вишгородського історико-культурного заповідника та Музею історії міста Києва.

Тут представлені писанки-брязкальця Княжої доби (11–12 ст.), виготовлені зі звичайної глини стрічковим способом. Вони були порожнистими всередині й оздоблювалися по поверхні поліхромною поливою чи взагалі не орнаментувалися. Привертає увагу унікальне, єдине в Україні яйце 11–12 ст., виготовлене з оленячого рогу. Його було виявлено 1996 року під час розкопок у м. Вишгороді, на території садиби Борисоглібського храму й передано до Вишгородського історико-культурного заповідника.

Заслуговує на увагу колекція великодніх яєць Києво-Межигірської фаянсової мануфактури, заснованої 1798 року. Фабрика виготовляла такі «писанки» протягом 40 років! У 1810–1920-х це були штучні вироби, а з 1830-го й до 1850-го їх виробництво стає масовим. У розписі домінують геометричні й рослинні орнаменти, а також християнські сюжети.

І, звичайно, більшість експозиції займає традиційна писанка – великоднє яйце, розписане воском та фарбами.

На виставці вперше виставлені писанки, характерні саме для Києва й Київщини, з колекції Вишгородського історико-культурного заповідника.

Коли: з 10:00 до 18:00, до 17 квітня 2026 року.

Місце проведення: Національний музей історії України, вулиця Володимирська, 2.

Театри

Вистава «Бери од жизні всьо»

В основі сюжету – реальність, сповнена гумору, табуйованих тем, провокацій та соковитого суржику. Це історія про «чистих і відкритих» людей, які вже встигли побачити життя в усіх його проявах. Тепер вони готові з легкістю повчати інших, як правильно жити «тут і зараз», щоб взяти від долі максимум.

«Нам просто не видали камеру і касєту! Сказали, що ми народжені для вєлікого, а не для суєти і поставили в угол. А от якщо б нам все ж таки дали зняти нашу мєчту-трейлер до БЕРИ ОД ЖИЗНІ ВСЬО, це була б бомба-ракета! Агонь-бритва! Шоб мігом вирубити всіх, хто питає, про шо вистава. Золотими словами по кадрам типу: Суржик нашого життя в образах і мислеформах. Чиста енергія незаплямованого розуму. Біль від сміху та сміх від болю.

Актори: Заслужена Артистка України Віталіна Біблів, Богдан Буйлук, Інна Скорина-Калаба, Роман Муленко, Христина Люба, Андрій Поліщук, Артем Пльондер, Дар’я Пльондер, Антон Соловей

Коли: 15 квітня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Вистава «Погані дороги»

«Погані дороги» – вистава за п’єсою Наталії Ворожбит. Авторка написала її, коли працювала над сценарієм фільму «Кіборги». Однак у війні є місце не тільки героям і міфотворчості. Набагато більше у ній самого життя, де вже немає межі між добром і злом. Проте є реальні люди, понівечені долі і поламані стосунки, які завжди будуть нести на собі важкий відбиток навіть на мирній землі, навіть коли все буде добре.

В основі твору – свідоцтва реальних людей. Шість історій про стосунки чоловіків і жінок під час війни. Головна героїня вирушає у сіру зону для пошуку документальних матеріалів, а опиняється ніби у задзеркаллі, де жертви і кати можуть мінятися місцями, а кохання перетворюються на щось ледь вловиме.

Вистава-лауреат премії «Київський рахунок» – кращий спектакль 2018 року. Вперше п'єса була поставлена в лондонському театрі Royal Court в жовтні 2017 року. Українська прем'єра відбулася 27 вересня 2018 року на Сцені 6.

Коли: 14 квітня, 18:00.

Місце проведення: Київський академічний театр драми і комедії на лівому березі Дніпра, пр-т Броварський, 25.

Вистава «Все буде добре, але не одразу»

«Все буде добре, але не одразу» – це трагікомедія про героїзм у простих речах, про справжнє кохання, чорний та білий гумор. У цій виставі зустрічаються реальні історії з фронту та справжні діалоги цивільного життя – життя, в якому війна та героїзм вже стали не чимось надзвичайним, а тим, що просочує наше повсякдення щодня, щогодини і щохвилини.

Разом з акторкою сцени про кохання, радість та біль грає не просто актор, а воїн, який з першого дня війни став на захист Батьківщини. Вони розкажуть, зіграють та проживуть різних людей та різні історії, в яких все буде по-справжньому.

«Все буде добре, але не одразу» – це не лише назва вистави, але й щира обіцянка того, що чекає вас на виставі та у реальному житті.

Різний нестерпний гумор, неймовірні, але реальні бої. Це і комедія, і трагедія водночас, про яку ви неодмінно розповісте друзям, сусідам, колегам по роботі наступного дня. Усі зароблені під час показів кошти будуть перераховані на актуальні потреби Третього армійського корпусу.

Коли: 15 квітня, 19:00.

Місце проведення: Національний академічний драматичний театр ім. Лесі Українки, вул. Богдана Хмельницького, 5.

Вистава «Всі мої колишні»

«Всі мої колишні» – спектакль про те, що кохання буває набагато ближче, ніж його шукають. Уявіть, що бізнесмен вирішує, що його розмірене життя потребує пристрасті. До цього можуть призвести такі кординальні зміни? Можно отримати три катастрофи, уособленням яких є три жінки.

На вас чекають сміх, гра та перевтілення. Все це зробить спектакль «Всі мої колишні» незабутнім.

В ролях:

заслужена артистка України Марина Андрощук

народний артист України Олексій Вертинський

Артем Ємцов

Ігор Іванов.

Коли: 15 квітня, 18:00.

Місце проведення: Театр «Актор», вул. Велика Житомирська (Львівська площа).

Концерти

Музична премія Yuna, ювілейна церемонія

Ювілейна 15-та церемонія Yuna відбудеться у Києві. Цього вечора буде оголошено імена найкращих українських артистів за підсумками 2025 року. Окремою частиною святкової програми стане вшанування музикантів, які протягом останніх 15 років формували тренди та задавали тон на українській сцені.

На присутніх чекають ексклюзивні виступи, особливі нагороди, поява почесних гостей і провідних зірок. Долучайтеся, щоб стати свідками цієї події та підтримати тих, хто творить музичну історію сьогодні.

Коли: 15 квітня, 18:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Dzidzio. Супер ХІТИ

Популярний артист, якого називають «голосом народного настрою», повертається на велику сцену з новою програмою. 17 квітня у київському Палаці спорту відбудеться концерт Dzidzio, що об’єднає головні суперхіти за всю кар’єру виконавця та нові музичні прем’єри.

Організатори зазначають, що це шоу презентує артиста з нового боку: глядачі почують несподівані музичні формати, хоча основа програми залишиться незмінною – це впізнаваний фірмовий гумор та щирість.

Програма включатиме пісні, що стали частиною сучасної поп-культури («Я і Сара», «Вихідний», «Каділак», «Павук» та інші).

Концерт пройде у супроводі живого звуку з акцентом на масштабну візуальну складову.

Коли: 17 квітня, 18:00.

Місце проведення: Палац Спорту, Спортивна площа, 1.

Virsky. Легендарне шоу у Києві

17-18 квітня 2026 року у Палаці «Україна» відбудеться концерт Virsky. Киянам та гостям столиці буде запропоновано особливу програму. До неї увійшли найяскравіші та найвідоміші коронні номери ансамблю, що вже багато років підкорюють серця глядачів в Україні та далеко за її межами. Кожен виступ – це поєднання неймовірної майстерності танцівників, захопливої хореографії, яскравих костюмів і живої енергії української культури.

Коли: 17 квітня, 18:00 та 18 квітня, 17:00.

Місце проведення: Палац «Україна», вул. Велика Васильківська, 103.

Концерт Сергія Підкаури

Відомий український музикант, композитор, поет, один із засновників групи The Вйо Сергій Підкаура виступить із сольним концертом у Києві. Його співпраця з українськими зірками шоу-бізнесу завжди була вкрай плідною. Він написав кілька хітів для Наталі Могилевської та Олександра Пономарьова, а останньому ще й акомпанував на Євробаченні.

Тексти та музика Сергія Підкаури - ліричні, самобутні та непересічні. Колосальний досвід роботи в українському шоу-бізнесі знаходить своє відображення в його композиціях.

Пісні Сергія Підкаури: «Мануна», «Карпати», «Зорі», «Падаю у небо», «На море», Jesus.

Коли:

Місце проведення:

Стендапи

Пасивно-агресивне шоу

Стендап-шоу «Пасивно-Агресивне» з Еммою Антонюк – це новий проєкт від Підпільного стендапу, де коміки змагаються за звання найсмішнішого. Вони пройдуть кілька етапів випробувань, щоб зʼясувати, хто дійсно володіє почуттям гумору, а кому пора шукати нову роботу.

Цього разу в шоу змагатимуться:

Олександр Качура. «Очкастий з Королів Крінжу».

Василь Байдак. 33 роки життя. 11 років в стендап-комедії. 21 рік без стендап-комедії. А куди ж подівся ще один рік? Він пішов на те, аби придумати щось цікаве в описі до себе. наче вийшло.

Щербина.

Шумко.

Коли: 16 квітня, 18:30.

Місце проведення: Київський культурний кластер «Краків», Русанівська набережна 12.

Комедійне шоу «Сімейна терапія»

«Сімейна терапія» – це нове комедійне стендап-шоу, у якому замість психологів – коміки, а замість серйозних порад – щирий сміх і неочікувані аргументи. У центрі подій – реальна пара, яка приходить «вирішити» свої побутові конфлікти. Але замість звичних фраз «давайте спокійно обговоримо», на них чекають жарти, кмітливість і справжня битва гумору між хлопцями та дівчатами.

На сцені – чотири коміки: двоє хлопців і двоє дівчат, які стають на бік своїх «клієнтів». Дівчата боронять позицію дружини, хлопці – чоловіка. Кожна сторона намагається довести, що саме їхній підзахисний має рацію – і робить це з максимальною креативністю, іронією та стендапівською харизмою. Це не просто словесна дуель – це справжнє гумористичне судилище, де сміх важливіший за вирок.

«Сімейна терапія» – це шоу про стосунки, у яких впізнає себе кожен. Тут немає переможців і переможених, бо головна мета – показати, що навіть найсерйозніші конфлікти можна розрядити жартом. Це про любов, непорозуміння і про те, як сміх може стати найкращою формою терапії.

Коміки: Андрій Бережко, Паша Пінчук, Даша Білоцерковець, Наталія Скорик.

Коли: 19 квітня, 19:30.

Місце проведення: Бочка Pub, вул. Хрещатик 19А.