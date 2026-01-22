Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Російську співачку родом з Києва внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
фото з відкритих джерел

Любов Успенська активно підтримує російську агресію та веде пропагандистську діяльность

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про включення російської виконавиці родом з Києва Любові Успенської до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Рішення базується на доказах її активної підтримки російської агресії та пропагандистської діяльності на користь держави-агресора. Медіарегулятор уже підготував звернення до Міністерства культури України для офіційного оновлення переліку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацраду.

Офіційний моніторинг Нацради виявив численні факти антиукраїнської діяльності Успенської:

  • Липень 2024 року: Співачка відвідала окуповану Донеччину, де провела концерт для російських загарбників. В інтерв’ю пропагандистам вона відкрито заявила, що її мета – «підняти бойовий дух» вбивць та мародерів.
  • Січень 2025 року: Успенська долучилася до ініціативи продюсера Ігоря Матвієнка, спрямувавши кошти на відновлення об’єктів у Курській області РФ, що було використано російською пропагандою як акт «патріотичної підтримки».
  • Незаконні поїздки: Зафіксовано неодноразові порушення українського кордону під час в’їздів до окупованого Криму та ОРДЛО.

Любов Успенська вже перебуває під дією персональних санкцій згідно з Указом Президента України від 7 січня 2023 року. Теперішнє рішення Нацради ґрунтується на статті 126 Закону України «Про медіа». Регулятор наголосив, що особа, яка публічно ставить під сумнів суверенітет України та підтримує терор проти цивільного населення, не має права бути присутньою в українському інформаційному просторі.

Нагадаємо, зірка російського шансону, співачка Любов Успенська, яка народилася в Києві, але відома своєю підтримкою Путіна, стала об'єктом знущань прямо під час виступу на сцені. Під час її виступу на концерті «Русскоего радио», артистка раптово зрозуміла, що не може продовжити співати.

Читайте також:

Теги: співачка росія Державний комітет телебачення і радіомовлення України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Справжня ціна війни Путіна для Росії
Навіть «победа» не врятує: бюджет РФ як вирок путінському режиму
11 сiчня, 19:11
Гуляйпільський напрямок став ключем до Запоріжжя для окупантів
Гуляйпільський напрямок: у Росії спливає час
11 сiчня, 09:05
Мадуро ведуть під руки правоохоронці, 3 січня 2026 року
Спецоперація США у Венесуелі вражає, але й лякає
4 сiчня, 18:58
Немає ніякого міжнародного права!
Міжнародне право померло не сьогодні – його вбили ще у 2014 році
3 сiчня, 21:21
Індекс Московської біржі (MOEX) впав на 4,04%, опустившись до 2766,62 пунктів
Російський фондовий ринок падає другий рік поспіль – вперше з 1998 року
31 грудня, 2025, 03:59
Путін бреше і блефує: що далі мають зробити США та Європа
Путін прагне затягти нас у пастку
29 грудня, 2025, 14:24
Відомство наголосило, що будь-які спроби відновлення експлуатації реакторів створюють реальну загрозу ядерної аварії
Міненерго відреагувало на «ліцензування» Росією енергоблоку Запорізької АЕС
26 грудня, 2025, 19:07
Ймовірно, у Волгограді атаковано НПЗ
Безпілотники атакували Волгоград: ймовірно, під ударом НПЗ
26 грудня, 2025, 01:26
За 2025 рік загальний дохід Росії від нафти й газу знизиться до 8,44 трлн рублів
Росія відклала плани з нарощення виробництва газу через західні санкції
25 грудня, 2025, 21:04

Шоу-біз

Російську співачку родом з Києва внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України
Російську співачку родом з Києва внесено до переліку осіб, які загрожують нацбезпеці України
У Палаці спорту відбудеться концерт пам’яті Степана Гіги: названо дату
У Палаці спорту відбудеться концерт пам’яті Степана Гіги: названо дату
Ада Роговцева, Наталя Сумська та Олена Кравець перевтілились у мам: головні кінопрем'єри тижня
Ада Роговцева, Наталя Сумська та Олена Кравець перевтілились у мам: головні кінопрем'єри тижня
«Я нічого поганого не зробила». Співачка Alyosha попередила ЗМІ
«Я нічого поганого не зробила». Співачка Alyosha попередила ЗМІ
Народна артистка Пекун розповіла, як «Суспільне» знищило суперпопулярний проєкт Фольк-music
Народна артистка Пекун розповіла, як «Суспільне» знищило суперпопулярний проєкт Фольк-music
Євробачення 2026: організатори Нацвідбору показали макет майбутньої сцени (фото)
Євробачення 2026: організатори Нацвідбору показали макет майбутньої сцени (фото)

Новини

День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua