Любов Успенська активно підтримує російську агресію та веде пропагандистську діяльность

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про включення російської виконавиці родом з Києва Любові Успенської до списку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. Рішення базується на доказах її активної підтримки російської агресії та пропагандистської діяльності на користь держави-агресора. Медіарегулятор уже підготував звернення до Міністерства культури України для офіційного оновлення переліку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Нацраду.

Офіційний моніторинг Нацради виявив численні факти антиукраїнської діяльності Успенської:

Липень 2024 року: Співачка відвідала окуповану Донеччину, де провела концерт для російських загарбників. В інтерв’ю пропагандистам вона відкрито заявила, що її мета – «підняти бойовий дух» вбивць та мародерів.

Січень 2025 року: Успенська долучилася до ініціативи продюсера Ігоря Матвієнка, спрямувавши кошти на відновлення об’єктів у Курській області РФ, що було використано російською пропагандою як акт «патріотичної підтримки».

Незаконні поїздки: Зафіксовано неодноразові порушення українського кордону під час в’їздів до окупованого Криму та ОРДЛО.

Любов Успенська вже перебуває під дією персональних санкцій згідно з Указом Президента України від 7 січня 2023 року. Теперішнє рішення Нацради ґрунтується на статті 126 Закону України «Про медіа». Регулятор наголосив, що особа, яка публічно ставить під сумнів суверенітет України та підтримує терор проти цивільного населення, не має права бути присутньою в українському інформаційному просторі.

Нагадаємо, зірка російського шансону, співачка Любов Успенська, яка народилася в Києві, але відома своєю підтримкою Путіна, стала об'єктом знущань прямо під час виступу на сцені. Під час її виступу на концерті «Русскоего радио», артистка раптово зрозуміла, що не може продовжити співати.