Российская пропагандистка накрыла отборным матом Википедию (видео)

Екатерина Андреева отказалась принимать поздравления с 60-летним юбилеем

Российская пропагандистка, многолетняя ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева накануне дня рождения опубликовала на своей странице в Инстаграм открытое письмо для «ребят из Википедии». Телеведущая сетует, что в интернет-энциклопедии ей приписали несколько лет. И теперь ориентируясь «на фальшивую дату рождения» она вынуждена получать поздравления с «круглой» датой, к которой «не имеет отношения». Андреева говорит, что длительное время пыталась добиться указания «точного года рождения, но взятая с потолка дата продолжает оставаться».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official)

«Ну, что же: для шестидесяти лет я выгляжу оху…. Нельзя ругать матом! – сообщает ведущая в своем видеообращении. – Странно, что эти ребята из Википедии не приписали мне 85 – это было бы еще более оху….! Нельзя ругать матом, а что делать: так хочется! И документы им не указ, дают какие-то странные ссылки на газету «Труд» от «лохматого» года. Ребята из Википедии, харе мне приписывать несуществующий возраст! Странно все-таки, что мне не 120!»

А тем временем российские СМИ в день рождения телеведущей запестрели заголовками: «Сегодня Екатерине Андреевой исполняется 60 лет». Правда, встречались и осторожные предположения: «Екатерине Андреевой – 60. Но это не точно». Вместе с тем, в Википедии продолжают указывать два года рождения телеведущей: 1961 (со ссылками на четыре подтверждающих источника) и 1965 (со ссылкой на интервью Андреевой). В украинском варианте свободной энциклопедии только один год рождения кремлевской пропагандистки – 1961.