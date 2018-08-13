Российский священник потребовал запретить новый клип Светланы Лободы



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Светлана Лобода

Священник-блогер Святослав Шевченко из Благовещенска считает новый клип украинской певицы слишком развратным

«Этот ролик самый заурядный. Он похож на тысячи других. Это касается и текста, и музыки, и видеоряда. То есть, мягко говоря, это далеко не Despacito», — заявил он в воем YouTube-обзоре.

«С первой минуты перед зрителем появляются кадры разврата: полуголая дама в нижнем белье, потом старик, который лапает женщину и раздевает ее. Далее мы видим крупным кадром, как какая-то девица имитирует мастурбацию. Вы считаете, что подобное детям можно смотреть?», — поделился своим видением Святослав. Кроме того, он отметил, что в попытке самоубийства домработницы можно увидеть пропаганду суицида.

Также Шевченко обвинил Светлану в пропаганде гомосексуализма, увидев сцену с целующими мужчинами: «Вы простите, я понимаю, что создатели этого клипа хотели соригинальничать, но у нас, в нашей стране, в Российской Федерации, запрещена пропаганда гомосексуализма для несовершеннолетних».

Джерело: graziamagazine.ru