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    Шоу-биз

    Российский священник потребовал запретить новый клип Светланы Лободы

    • Розсилка
    Светлана Лобода - Российский священник потребовал запретить новый клип Светланы Лободы
    Светлана Лобода

    Священник-блогер Святослав Шевченко из Благовещенска считает новый клип украинской певицы слишком развратным

    «Этот ролик самый заурядный. Он похож на тысячи других. Это касается и текста, и музыки, и видеоряда. То есть, мягко говоря, это далеко не Despacito», — заявил он в воем YouTube-обзоре.

    «С первой минуты перед зрителем появляются кадры разврата: полуголая дама в нижнем белье, потом старик, который лапает женщину и раздевает ее. Далее мы видим крупным кадром, как какая-то девица имитирует мастурбацию. Вы считаете, что подобное детям можно смотреть?», — поделился своим видением Святослав. Кроме того, он отметил, что в попытке самоубийства домработницы можно увидеть пропаганду суицида.

    Также Шевченко обвинил Светлану в пропаганде гомосексуализма, увидев сцену с целующими мужчинами: «Вы простите, я понимаю, что создатели этого клипа хотели соригинальничать, но у нас, в нашей стране, в Российской Федерации, запрещена пропаганда гомосексуализма для несовершеннолетних».

    Джерело: graziamagazine.ru

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