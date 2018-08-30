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    Шоу-биз

    Руслан Сеничкин заявил, что хочет сбросить лишний вес благодаря «Танцам со звездами»

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    Руслан Сеничкин и Яна Цибульская - Руслан Сеничкин заявил, что хочет сбросить лишний вес благодаря «Танцам со звездами»
    Руслан Сеничкин и Яна Цибульская

    Ведущий «Сніданка з 1+1» и участник танцевального проекта Руслан Сеничкин признался, что за время подготовки к первому эфиру уже сбросил 9 килограмм

    Руслан пришел на проект, чтобы своим примером призвать зрителей встать с диванов, офисных кресел и попробовать себя в танцах. Ведущий поставил перед собой цель: научиться танцевать, не боясь критики посторонних. Но партнерша Руслана Яна Цибульская посоветовала ведущему поставить перед собой еще одну цель − сбросить 20 килограммов.

    «Я и раньше внимательно относился к своему организму, но сейчас особенно тщательно контролирую рацион. У меня дробное питание, стараюсь употреблять больше белка, кроме того, пью много жидкости. Я начал есть меньше − не потому, что пытаюсь себя ограничивать, а просто в зсвязи с нагрузкой больше не хочется.

    Я понимал, что мне следует подкачать тело, чтобы делать красивые поддержки в танцевальных постановках, что важно для эффектного номера.

    Так что, с появлением «Танцев со звездами» я начал ходить в тренажерный зал, где уделяю особое внимание кардио: бегаю по четыре километра с подъемом вверх и делаю упражнения по сплит программе, обязательно добавляю нагрузку на пресс», - поделился ведущий.

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    Руслан Сеничкин заявил, что хочет сбросить лишний вес благодаря «Танцам со звездами»
    Руслан Сеничкин заявил, что хочет сбросить лишний вес благодаря «Танцам со звездами»
    Руслан Сеничкин заявил, что хочет сбросить лишний вес благодаря «Танцам со звездами»
    Руслан Сеничкин заявил, что хочет сбросить лишний вес благодаря «Танцам со звездами»
    Руслан Сеничкин заявил, что хочет сбросить лишний вес благодаря «Танцам со звездами»

    До старта репетиций вес Руслана составлял 114 килограммов, но уже на момент первого эфира ведущий похвастался, что за время репетиций ему удалось сбросить девять килограммов.

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