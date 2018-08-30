Руслан Сеничкин заявил, что хочет сбросить лишний вес благодаря «Танцам со звездами»



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Руслан Сеничкин и Яна Цибульская

Ведущий «Сніданка з 1+1» и участник танцевального проекта Руслан Сеничкин признался, что за время подготовки к первому эфиру уже сбросил 9 килограмм

Руслан пришел на проект, чтобы своим примером призвать зрителей встать с диванов, офисных кресел и попробовать себя в танцах. Ведущий поставил перед собой цель: научиться танцевать, не боясь критики посторонних. Но партнерша Руслана Яна Цибульская посоветовала ведущему поставить перед собой еще одну цель − сбросить 20 килограммов.

«Я и раньше внимательно относился к своему организму, но сейчас особенно тщательно контролирую рацион. У меня дробное питание, стараюсь употреблять больше белка, кроме того, пью много жидкости. Я начал есть меньше − не потому, что пытаюсь себя ограничивать, а просто в зсвязи с нагрузкой больше не хочется.

Я понимал, что мне следует подкачать тело, чтобы делать красивые поддержки в танцевальных постановках, что важно для эффектного номера.

Так что, с появлением «Танцев со звездами» я начал ходить в тренажерный зал, где уделяю особое внимание кардио: бегаю по четыре километра с подъемом вверх и делаю упражнения по сплит программе, обязательно добавляю нагрузку на пресс», - поделился ведущий.

До старта репетиций вес Руслана составлял 114 килограммов, но уже на момент первого эфира ведущий похвастался, что за время репетиций ему удалось сбросить девять килограммов.