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    Жизнь

    Алена Шоптенко растрогала сеть семейным снимком

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    Алена Шоптенко - Алена Шоптенко растрогала сеть семейным снимком
    Алена Шоптенко

    Украинский хореограф и молодая мама показала свежее фото с мужем и сыном

    На своей странице в соцсети главный хореограф проекта «Танцы со звездами» Алена Шоптенко поделилась с поклонниками семейным снимком с мужем и маленьким сыном. 

    «Внимание! Новости самого удивительного шоу страны «Танцы со звездами»! Главный и единственный участник изменил правила, и с танцевального шоу превратилось в вокальное, потому что он научился издавать звуки и смеяться. Мнение судей его не особо волнует, но мы с мужем уже давно выбросили все оценки, кроме десяток. Ждем новые эфиры!» - шутливо прокомментировала фотографию Шоптенко.

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    Напомним, что на этих выходных состоялся первый эфир танцевального проекта. На главный танцпол Украины вышли: грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и  подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade, украинский ресторатор Николай Тищенко, очаровательная Злата Огневич, телеведущая Леся НикитюкПавел ЗибровОксана Марченкоdj Nana и Слава Каминская, которая  не вышла на паркет во время первого эфира. Артистка во время подготовки к проекту получила травму и врачи настоятельно рекомендовали поберечь себя.

    Посмотреть все выступления участников первого эфира проекта «Танцы со звездами» можно здесь.

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