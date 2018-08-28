Алена Шоптенко растрогала сеть семейным снимком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Алена Шоптенко

Украинский хореограф и молодая мама показала свежее фото с мужем и сыном

На своей странице в соцсети главный хореограф проекта «Танцы со звездами» Алена Шоптенко поделилась с поклонниками семейным снимком с мужем и маленьким сыном.

«Внимание! Новости самого удивительного шоу страны «Танцы со звездами»! Главный и единственный участник изменил правила, и с танцевального шоу превратилось в вокальное, потому что он научился издавать звуки и смеяться. Мнение судей его не особо волнует, но мы с мужем уже давно выбросили все оценки, кроме десяток. Ждем новые эфиры!» - шутливо прокомментировала фотографию Шоптенко.

Напомним, что на этих выходных состоялся первый эфир танцевального проекта. На главный танцпол Украины вышли: грузинский красавец Иракли Макацария, украинская телеведущая Маша Ефросинина, известный боксер Денис Беринчик, экс-ведущая проекта «Зважені та щасливі» Анита Луценко, юморист Игорь Ласточкин, американская звезда американских Dancing with the stars Дмитрий Чаплин. актер Павел Вишняков и подопечная продюсерского центра Mozgi молодая певица Michelle Andrade, украинский ресторатор Николай Тищенко, очаровательная Злата Огневич, телеведущая Леся Никитюк, Павел Зибров, Оксана Марченко, dj Nana и Слава Каминская, которая не вышла на паркет во время первого эфира. Артистка во время подготовки к проекту получила травму и врачи настоятельно рекомендовали поберечь себя.

Посмотреть все выступления участников первого эфира проекта «Танцы со звездами» можно здесь.