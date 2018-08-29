Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева показали, как проходит подготовка ко второму эфиру «Танцев со звездами»



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Игорь Ласточник и Илона Гвоздева

На прошлых выходных стартовал новы сезон проекта и украинские звезды показали на что они способны на танцполе

И если в первом эфире нового сезона «Танцев со звездами» компетентное жюри ограничилось только выставлением оценок и комментариями, то в следующее воскресенье одной из звездных пар придется покинуть проект. Именно поэтому, на этой неделе украинские знаменитости и их партнеры усиленно готовят новые хореографические па и сложные поддержки, что бы удивить строгих Влада Яму, Екатерину Кухар и Монатика.

На своих страницах в соцсетях многие участники проекта показывают поклонникам, как проходят их репетиции. Не стал исключением и Игорь Ласточкин со своей партнершей Илоной Гвоздевой. Звездная папа поделились с поклонниками фотографиями с репетиций к танцевальному шоу.

«Чего не сделаешь ради любимого проекта Танцы со звездами. Теперь о том, как это было за кадром. 4:30 утра, холодно, мозг не то, что танцевать не хотел, стоять было трудно, но в паре с Игорем Ласточкиным скучать не приходится, и сон куда-то делся. Правду люди говорят, мне повезло с партнером», - прокомментировала один из снимком Илона.

Стоит отметить, что в первом эфире «Танцев со звездами» юморист Игорь Ласточкин и его партнерша Илона Гвоздева танцевали зажигательный джайв. Как это было можно посмотреть прямо сейчас!

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