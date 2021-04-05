Известный рэпер попал в больницу с передозировкой наркотиков

Музыкант находится в критическом состоянии

50-летний рэпер DMX в критическом состоянии доставлен в больницу неподалеку от Нью-Йорка. Как сообщает TMZ, у легенды хип-хопа диагностировали сердечный приступ, вызванный передозировкой наркотиков.

Врачи не дают оптимистических прогнозов, а друзья рэпера в соцсетях призывают молиться за него. У Эрала Симмонса (настоящее имя DMX) давний роман с запрещенными веществами, ранее он признавался, что их принимает с 14 лет. В 2019 году DMX уже проходил реабилитацию.

Ранее «Скотч» показывал фото харизматичных зверей с конкурса самых смешных фотографий дикой природы.

Несмотря на юмористический смысл конкурса, он имеет под собой вполне серьезную основу. Фотографы Пола Джойнсон-Хикс и Том Суллам основали его для того, чтобы в очередной раз обратить внимание на сохранение дикой природы.