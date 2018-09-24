Самые красивые цыпочки: итальянские фотографы делают с петухов и куриц настоящих моделей



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Фотохудожники с Италии превозносят красоту куриц и петухов с помощью профессиональных фотосессий с ними

Кто, как не итальянцы, должны разбираться в моде? Фотографы Монти и Маттео Транкеллини есть доказательством этой теории, так как на своих снимках им удается из обычных куриц и петухов сделать настоящих суперзвезд. В профиль, анфас, с хитрым взглядом, стильно уложенным перьям и в каких-то необычных позах — художники сделали уже более 6- профессиональных снимков этих птиц.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chic!ken (@chicken_ph) 3 Мар 2018 в 1:12 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chic!ken (@chicken_ph) 15 Сен 2017 в 1:28 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chic!ken (@chicken_ph) 13 Апр 2018 в 2:55 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chic!ken (@chicken_ph) 27 Апр 2018 в 5:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chic!ken (@chicken_ph) 27 Апр 2018 в 5:30 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Chic!ken (@chicken_ph) 2 Май 2018 в 5:33 PDT

Любовь этих итальянцев к домашним птицам началась несколько лет назад, когда коллеги выбирали петуха для сада в своей студии в Милане. Фермер, с которым они познакомились во время поездки, пригласил их на выставку разных пород кур и петухов — тут-то все и случилось. Теперь фотографы хотят выпустить книгу со своими снимками под названием «CHICken» – как они обещают, там будут «самые красивые цыпочки».

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Джерело: platforma