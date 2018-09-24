  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Самые красивые цыпочки: итальянские фотографы делают с петухов и куриц настоящих моделей

    • Розсилка
    Самые красивые цыпочки: итальянские фотографы делают с петухов и куриц настоящих моделей

    Фотохудожники с Италии превозносят красоту куриц и петухов с помощью профессиональных фотосессий с ними

    Кто, как не итальянцы, должны разбираться в моде? Фотографы Монти и Маттео Транкеллини есть доказательством этой теории, так как на своих снимках им удается из обычных куриц и петухов сделать настоящих суперзвезд. В профиль, анфас, с хитрым взглядом, стильно уложенным перьям и в каких-то необычных позах — художники сделали уже более 6- профессиональных снимков этих птиц.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Chic!ken (@chicken_ph)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Chic!ken (@chicken_ph)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Chic!ken (@chicken_ph)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Chic!ken (@chicken_ph)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Chic!ken (@chicken_ph)

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Chic!ken (@chicken_ph)

    Любовь этих итальянцев к домашним птицам началась несколько лет назад, когда коллеги выбирали петуха для сада в своей студии в Милане. Фермер, с которым они познакомились во время поездки, пригласил их на выставку разных пород кур и петухов — тут-то все и случилось. Теперь фотографы хотят выпустить книгу со своими снимками под названием «CHICken» – как они обещают, там будут «самые красивые цыпочки».

    Ранее «Скотч» рассказывал, как Белла Хадид поразила всех своим безупречным видом на вечеринке Bvlgari в Милане

     

    Джерело: platforma

    мода и красота фермер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ