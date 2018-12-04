  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Самый кассовый украинский фильм покажут в кинотеатрах Австралии

    • Розсилка
    Самый кассовый украинский фильм покажут в кинотеатрах Австралии

    Показы пройдут в Мельбурне и Квинсленде

    Украинская комедия «Скажене весілля» выйдет на экраны Австралии. Об этом сообщается на странице Госкино в Facebook.

    Коммерческие показы продлятся с 7 по 16 декабря в городе Мельбурн в кинотеатре «Украинского культурного центра». Австралийские зрители увидят картину на украинском языке с английскими субтитрами.

    Как отметил «Украинское кино добралось Австралии. Я уверен, что нашу ленту на этом континенте встретят полными залами, потому активная украинская община Австралии сделала для этого все возможное. Спасибо организаторам проекта, и надеюсь, это только начало», - отметил Филипп Ильенко

    Кроме того, 9 декабря в 14:00 состоится коммерческий показ «Скаженого Весілля» в кинотеатре «Украинского культурного центра» в столице австралийского штата Квинсленд - городе Брисбен. Его организатор - Украинская община штата Квинсленд.

     Читайте также: В кинотеатрах Китая впервые покажут украинский мультфильм..

    кино Facebook украинский фильм украинское кино
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ