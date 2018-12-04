Самый кассовый украинский фильм покажут в кинотеатрах Австралии



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Показы пройдут в Мельбурне и Квинсленде

Украинская комедия «Скажене весілля» выйдет на экраны Австралии. Об этом сообщается на странице Госкино в Facebook.

Коммерческие показы продлятся с 7 по 16 декабря в городе Мельбурн в кинотеатре «Украинского культурного центра». Австралийские зрители увидят картину на украинском языке с английскими субтитрами.

Как отметил «Украинское кино добралось Австралии. Я уверен, что нашу ленту на этом континенте встретят полными залами, потому активная украинская община Австралии сделала для этого все возможное. Спасибо организаторам проекта, и надеюсь, это только начало», - отметил Филипп Ильенко

Кроме того, 9 декабря в 14:00 состоится коммерческий показ «Скаженого Весілля» в кинотеатре «Украинского культурного центра» в столице австралийского штата Квинсленд - городе Брисбен. Его организатор - Украинская община штата Квинсленд.

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