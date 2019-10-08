Саундтрек к «Джокеру» написал музыкант-педофил



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Композитор получит свой гонорар

Оглушительный успех «Джокера» с Хоакином Фениксом сопровождается чередой скандалов. Если ранее сообщалось о возможных атаках на кинотеатры, то теперь стало известно, что автором одного из саундтреков к фильму является осужденный за педофилию, в прошлом известный музыкант Гэри Глиттер (настоящее имя Пол Гэдд). Об этом пишет газета The Sun.

Композиция Rock and Roll Part 2 звучит в одной из кульминационных сцен, где Артур Флек спускается с лестницы, танцуя в образе Джокера. Вот как эта песня звучала в 1972 году:

Согласно законодательству США об авторских правах автор песни получит единовременную выплату за разрешение на использование записи, а также процент от проката фильма в кинотеатрах плюс от продаж DVD.

Сейчас Гэри Глиттер сидит в тюрьме за попытку растлить и изнасиловать девочку, которой было меньше 13 лет. И это не первый его тюремный срок: еще в конце 1990-х годов он был осужден за детскую порнографию. Затем он был заключен в тюрьму во Вьетнаме в 2006 году за то, что приставал к двум девочкам в возрасте 11 и 12 лет.