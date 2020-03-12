Седовласая подружка Киану Ривза рассказала о своем романе с голливудским актером



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47-летняя Александра Грант снялась для модного журнала

Избранница 55-летнего Киану Ривза разоткровенничалась об их отношениях

Американская художница Александра Грант оказалась в центре всеобщего внимания из-за романа со звездой фильмов «Матрица» и «Джон Уик». Женщина спокойно относится к возросшей популярности и хочет использовать ее в благих целях. Она рассказала об ошеломительной реакции публики после рассекречивания отношений с голливудским актером. «Я думаю, что каждый мой знакомый позвонил мне в первую неделю ноября, и это восхитительно… Но я задавала один и тот же вопрос „Что сделать доброго?“», — отметила Александра.

Грант с юмором относится к критическим отзывам о себе. Многие упрекнули ее в нежелании выглядеть моложе. Девушка актера игнорирует непрошеные советы сменить прическу и советует отказаться от стереотипов.

«У меня седые волосы и рост 184 сантиметра. Так что если говорить о соответствии каким-то идеалам и эталонам… Если бы я хотела выглядеть как Ким Кардашьян, мне пришлось бы сделать операцию по укорачиванию ног», - пошутила интернет-звезда.

Александра завуалированно высказалась о возможности замужества. Она не исключает такого варианта развития романа с голливудским холостяком. «За бокалом вина я бы с удовольствием поговорила об этом… Любовь на каждом уровне очень важна для меня. Как уклониться от вопроса? Я не верю, что изоляция - это правильно. Иногда я нуждаюсь в уединении как художник, но я очень ценю отношения», - призналась художница в интервью британскому Vogue.