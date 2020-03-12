  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Седовласая подружка Киану Ривза рассказала о своем романе с голливудским актером

    • Розсилка
    <p>47-летняя Александра Грант снялась для модного журнала</p> <div></div> - Седовласая подружка Киану Ривза рассказала о своем романе с голливудским актером

    47-летняя Александра Грант снялась для модного журнала

    Избранница 55-летнего Киану Ривза разоткровенничалась об их отношениях

    Американская художница Александра Грант оказалась в центре всеобщего внимания из-за романа со звездой фильмов «Матрица» и «Джон Уик». Женщина спокойно относится к возросшей популярности и хочет использовать ее в благих целях. Она рассказала об ошеломительной реакции публики после рассекречивания отношений с голливудским актером. «Я думаю, что каждый мой знакомый позвонил мне в первую неделю ноября, и это восхитительно… Но я задавала один и тот же вопрос „Что сделать доброго?“», — отметила Александра.

    1 з 11
    на весь екран згорнути
    Седовласая подружка Киану Ривза рассказала о своем романе с голливудским актером
    Седовласая подружка Киану Ривза рассказала о своем романе с голливудским актером
    Седовласая подружка Киану Ривза рассказала о своем романе с голливудским актером
    Седовласая подружка Киану Ривза рассказала о своем романе с голливудским актером
    Седовласая подружка Киану Ривза рассказала о своем романе с голливудским актером
    Седовласая подружка Киану Ривза рассказала о своем романе с голливудским актером
    Седовласая подружка Киану Ривза рассказала о своем романе с голливудским актером
    Седовласая подружка Киану Ривза рассказала о своем романе с голливудским актером
    Седовласая подружка Киану Ривза рассказала о своем романе с голливудским актером
    Седовласая подружка Киану Ривза рассказала о своем романе с голливудским актером

    Грант с юмором относится к критическим отзывам о себе. Многие упрекнули ее в нежелании выглядеть моложе. Девушка актера игнорирует непрошеные советы сменить прическу и советует отказаться от стереотипов.

     «У меня седые волосы и рост 184 сантиметра. Так что если говорить о соответствии каким-то идеалам и эталонам… Если бы я хотела выглядеть как Ким Кардашьян, мне пришлось бы сделать операцию по укорачиванию ног», - пошутила интернет-звезда.

    Александра завуалированно высказалась о возможности замужества. Она не исключает такого варианта развития романа с голливудским холостяком. «За бокалом вина я бы с удовольствием поговорила об этом… Любовь на каждом уровне очень важна для меня. Как уклониться от вопроса? Я не верю, что изоляция - это правильно. Иногда я нуждаюсь в уединении как художник, но я очень ценю отношения», - призналась художница в интервью британскому Vogue.

     Читайте также: Пышногрудая миллиардерша Кайли Дженнер похвасталась роскошной фигурой (фото)

     

     

     

     

    знаменитости шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ