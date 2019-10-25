Секретная служба США допрашивала Эминема из-за треков с угрозами Трампу и его дочери



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эминем

Рэп-легеда открыто критикует Трампа и в своем стиле жестко проходится по многим его спорным решениям

Журналистам Buzzfeed удалось получить документы, подтверждающие, что агенты секретной службы США беседовали с Эминемом насчет нескольких его песен, якобы содержащих угрозы в адрес Дональда Трампа и его дочери Иванки. Причиной стал анонимный донос обсепокоенного гражданина, который попросил прислушаться к треку Framed, где Эм упоминает, что дочь президента заперта в багажнике его машины, а потом оказывается выброшенной в пруд. Кроме того, рэпер наделал много шума среди республиканцев после выступления на церемонии BET Awards с треком The Storm. В нем Эминем открыто критикует Трампа и в своем стиле жестко проходится по многим его спорным решениям.

В треке The Ringer Эм продолжил односторонний биф с президентом и сообщил, что Трамп послал к нему секретную службу, чтобы выяснить, насколько серьезны его угрозы и не связан ли он с террористами. Как выяснилось теперь, агенты действительно навестили Эминема в прошлом году, но после беседы с ним и его юристами пришли к выводу, что благополучию Иванки и Дональда со стороны рэпера ничего не угрожает.