Сексуальная дочь Сильвестра Сталлоне на пляже взволновала поклонников (фото)



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Дочь американского актера Сильвестра Сталлоне, модель Систина instagram.com/sistinestallone/

Фанаты оценили внешний вид Сталоне в комментариях под постом

Дочь американского актера и кинорежиссера Сильвестра Сталлоне, модель Систина поделилась откровенным снимком с отдыха в Мексике и взволновала поклонников. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

На размещенной в сети фотографии 22-летняя знаменитость демонстрирует свое подтянутое тело в черных плавках и кроп-топе в тон на пляже на фоне пальм. Свой образ она дополнила подвеской.

Описанная публикация набрала 112 тысяч лайков. Фанаты оценили внешний вид Сталоне в комментариях под постом. «Систина, ты такая красивая», «Не могу оторвать от тебя глаз», «Боже, поздравляю твоих родителей с тем, что они создали такого потрясающего человека», «У тебя прекрасное тело», «Вау, очень сексуально!» — восхищались они.

Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.



Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает