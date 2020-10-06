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    Шоу-биз

    Сексуальная дочь Сильвестра Сталлоне на пляже взволновала поклонников (фото)

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    Дочь американского актера Сильвестра Сталлоне, модель Систина - Сексуальная дочь Сильвестра Сталлоне на пляже взволновала поклонников (фото)
    Дочь американского актера Сильвестра Сталлоне, модель Систина
    instagram.com/sistinestallone/

    Фанаты оценили внешний вид Сталоне в комментариях под постом

    Дочь американского актера и кинорежиссера Сильвестра Сталлоне, модель Систина поделилась откровенным снимком с отдыха в Мексике и взволновала поклонников. Соответствующий кадр появился в ее Instagram-аккаунте.

    На размещенной в сети фотографии 22-летняя знаменитость демонстрирует свое подтянутое тело в черных плавках и кроп-топе в тон на пляже на фоне пальм. Свой образ она дополнила подвеской.

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    Сексуальная дочь Сильвестра Сталлоне на пляже взволновала поклонников (фото)
    Сексуальная дочь Сильвестра Сталлоне на пляже взволновала поклонников (фото)
    Сексуальная дочь Сильвестра Сталлоне на пляже взволновала поклонников (фото)
    Сексуальная дочь Сильвестра Сталлоне на пляже взволновала поклонников (фото)
    instagram.com/sistinestallone/

    Описанная публикация набрала 112 тысяч лайков. Фанаты оценили внешний вид Сталоне в комментариях под постом. «Систина, ты такая красивая», «Не могу оторвать от тебя глаз», «Боже, поздравляю твоих родителей с тем, что они создали такого потрясающего человека», «У тебя прекрасное тело», «Вау, очень сексуально!» — восхищались они.

    Ранее «Скотч» показывал общительного тюленя, который стал звездой из-за своей любви к обнимашкам.

    Дружелюбный тюлень появился на пляже во время карантина и какое-то время был там совершенно один. Видимо, он соскучился по людям и теперь никак не может наобщаться с ними. Хотя с виду Сэмми просто сама доброта, группа волонтеров (защитников диких зверей) советует людям не слишком тесно с ним контактировать, поскольку он все-таки является диким животным, которое может повести себя непредсказуемо, если решит, что ему что-то угрожает

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